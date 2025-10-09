Córdoba: Se presenta “(Eco)Política. ¿Una respuesta al tecnofeudalismo libertario?” en la Feria del Libro

“(Eco)Política. ¿Una respuesta al tecnofeudalismo libertario?” (Editorial Brujas, 2025), el último libro de Darío Gómez Pucheta, se presentará este lunes 13 de octubre, a las 17:00, en la Carpa Susana Cabuchi / Roja, en la Feria del Libro Córdoba 2025. Cabe recordar que la Feria se desarrolla en la Super Manzana de la Intendencia.

Gómez Puchetta presentará el libro a través de una conversación con el periodista y director de ENREDACCIÓN, Fabián García.

>> LA PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA FERIA EN ESTE LINK.

El autor de “(Eco)Política” escribió también del libro “Córdoba y el derecho a la ciudad ¿Quién tiene el poder? Nació en Córdoba el 20 de septiembre de 1977. Es Licenciado en Trabajo Social (UNC) y Doctor en Administración y Políticas Públicas (IIFAP-UNC). Docente universitario en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y en la Universidad Siglo21. Trabaja en educación ambiental en la Universidad Libre del Ambiente (ULA), es asesor externo en organizaciones sociales, investigador, y director de capacitación y relaciones institucionales en CEGAPP (Centro de Estudios, Gestión, Administración y Políticas Públicas) columnista en medios periodísticos y disertante.

SOBRE EL LIBRO

Sin cumplirse un cuarto del Siglo XXI, la realidad manifiesta una crisis institucional en las representaciones políticas que guían las ofertas partidarias en Argentina (y en gran parte de los estados occidentales del mundo).

El Estado parece carecer de potencia para dar respuestas a las demandas sociales y el “mercado” se muestra excluyente y carente de satisfactores para las mayorías. En este escenario, el secretario General de Naciones Unidas, António Guterres afirmó que “entramos en la era de la ebullición global” como consecuencia del cambio climático, lo que tendrá consecuencias impredecibles en lo ambiental y, por tanto, en la política, lo social, la economía, y en la vida de millones de personas. Muestra de ello son las tensiones y disputas entre los principales estados del planeta por ganar posiciones geopolíticas en territorios de los países asiáticos, sudamericanos y africanos.

Esta compilación de artículos que se publicaron en diferentes medios de comunicación desde meses antes de la pandemia y la finalización de la misma, invitan a reflexionar críticamente diferentes momentos de la realidad argentina con una perspectiva ambiental.

Los tiempos históricos que nos tocan vivir, nos interpelan e invitan a pensar los conflictos y problemas de la sociedad ubicándonos como una especie más de la naturaleza y el ecosistema que sustenta nuestras vidas, por lo que es momento de preguntarse ¿es posible la política sin considerar la dimensión ambiental? ¿Es momento de la ecopolítica?

EL NOMBRE DEL LIBRO

Gómez Pucheta cuenta que “el libro se llama (Eco)política porque la naturaleza se está manifestando a partir del cambio climático, la escasez y en cambios en los frutos de la naturaleza como consecuencia de la intervención del ser humano; y cómo eso impacta en la distribución de los recursos y el acceso de manera igualitaria por parte de toda la sociedad. Entonces, hablar de ecopolítica es recuperar la idea de pensar en los bienes comunes, en el bienestar general, pero sabiendo también que la visión del hombre como centro, está en crisis y que tenemos que vernos los seres humanos como parte del ecosistema, como un actor más que interviene y que puede producir desequilibrios o colaborar en que haya mayores equilibrios ecosistémicos para garantizar nuestro sostén vital que es la naturaleza y generar condiciones de vida solidarias, propias de la vida natural entre todos y todas. La idea de ecopolítica surge de una propuesta de un documento que se generó para Río 92, en la Cumbre Ambiental de Río 92, donde se invita a los estados y a los gobiernos a pensar las problemáticas de la actualidad en clave ecopolítica, pensando siempre en cómo incorporar las dinámicas de la naturaleza en la resolución de los problemas sociales”.

