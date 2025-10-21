Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

Córdoba se prepara para recibir miles de turistas por la Copa Argentina: Las reservas llegan al 90%

Publicado

El estadio Mario Alberto Kempes.

Córdoba se prepara para vivir una jornada de gran movimiento turístico y económico con motivo de la semifinal de Copa Argentina 2024, que se disputará el viernes 24 de octubre a las 22.10 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza convocará alrededor de 40.000 personas, lo que significará un impacto económico estimado en unos 7.000 millones de pesos.

Según datos relevados por la Agencia Córdoba Turismo, el nivel de reservas en alojamientos categorizados ya alcanza el 88%.

Se estima que un alto porcentaje de hinchas provendrá de Buenos Aires y Mendoza, con miles de visitantes que pernoctarán en la provincia y otros que llegarán y regresarán en el día, generando un fuerte movimiento en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios.

Turismo

Si bien la mayor concentración de visitantes se espera en Córdoba Capital, también se prevé un flujo significativo hacia el valle de Punilla y la región de Calamuchita.

El expendio de entradas para ambas parcialidades se realiza de manera anticipada, con diferentes modalidades presenciales y online.

Epec

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que “la realización de partidos de esta magnitud consolida a Córdoba como uno de los principales escenarios deportivos del país y motor del turismo nacional.

Cada evento de este tipo genera un movimiento económico que beneficia directamente a cientos de prestadores locales y fortalece la marca Córdoba como destino”.

Columnistas

Este tipo de eventos deportivos de gran convocatoria reafirman el rol de Córdoba como sede estratégica para encuentros de alcance nacional, fortaleciendo su posicionamiento turístico y dinamizando la economía provincial.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Columnistas

Presentan proyecto de ley para liberar las fumigaciones en todo el país

Las poblaciones de pequeños pueblos y ciudades de las zonas agrícolas argentinas registran un notable cambio en la morbilidad y en la mortalidad (en...

Hace 7 días

Noticias

Córdoba: Carro afirmó que la reforma laboral que propone Milei generará “más precarización y desempleo”

El diputado nacional y candidato a la reelección Pablo Carro (Fuerza Patria) dijo que “jamás las reformas laborales generaron empleo, sólo terminaron en mayor...

Hace 7 días

Noticias

Polémica: El Gobierno nacional le cobró a Bahía Blanca $17 millones por cada puente colocado después del trágico temporal

En una decisión que generó una fuerte polémica, el Gobierno Nacional le exigió al municipio de Bahía Blanca el pago de una suma “millonaria”...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Piden denunciar en la Corte “el incumplimiento de la Nación respecto a la Caja de Jubilaciones”

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR, Construyendo Córdoba), le pidió al Fiscal de Estado Jorge Córdoba que denuncie a la nación por “el incumplimiento...

Hace 7 días