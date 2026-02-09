Córdoba: Se lanzó la edición “Mundialista” del programa Ganá con tu club

En el estadio Mario Alberto Kempes, se llevó a cabo el lanzamiento de la cuarta edición del programa “Ganá con tu Club”, que tendrá como premio mayor un viaje al mundial para dos personas. El acto estuvo encabezado por el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, junto a los presidentes de la Lotería de Córdoba, David Urreta; de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; y de la Agencia Córdoba Joven, Juan Scotto.

Se trata de la primera rifa solidaria destinada a apoyar a los clubes deportivos y barrios de toda la provincia. La edición de este año se llamará “Mundialista” y tendrá como premio destacado un viaje para dos personas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El programa fue desarrollado por las agencias Córdoba Deportes y Córdoba Joven, con la supervisión de la Lotería de Córdoba S.A.U.

Este año el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas suma puntos de venta, con el objetivo de contar con una mayor red de distribución.

Bajo la supervisión de Lotería de Córdoba, los canillitas ahora podrán ofrecer los tickets de este programa específico, facilitando el apoyo a las instituciones deportivas de cada barrio.

Explica la información de prensa que “Gana con tu club” fue diseñado como una estrategia de impacto social y económico, con el conocimiento de la Agencia Córdoba Deportes sobre la realidad deportiva local, y la experiencia de la Lotería de Córdoba en la organización y supervisión, junto a su amplia red de distribución y su plataforma de venta.

De esta manera, se asegura la transparencia, alcance y eficiencia del programa. En 2025, movilizó más de 700 millones de pesos.

A través de esta alianza se busca apoyar financieramente a los clubes, y además promover la participación comunitaria, la economía local y fortalecer el sentido de pertenencia y la vida saludable a través del deporte.

El programa ya tiene 300 clubes inscriptos de 120 localidades de Córdoba, que perciben el 60% de lo recaudado. En un año se entregaron 130 premios; y en esta edición se suma un viaje para dos personas al Mundial de Fútbol.

Del lanzamiento participaron más de 70 clubes de toda la provincia. Esta alianza estratégica entre el Estado y las instituciones civiles reditúa en beneficio y desarrollo para los jóvenes, los clubes y los barrios de nuestra Córdoba.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, destacó la fuerte integración comunitaria que este programa genera entre las comunidades locales: “Hay muchos clubes que no pueden mantenerse, y un club abierto es un club en donde los niños están haciendo deporte y aprendiendo valores. El estado, junto a estas instituciones, hace que la gente esté mejor”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.