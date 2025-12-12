Córdoba: Se creó una mesa de seguimiento de la variante de la gripe H3N2

Este viernes, el Ministerio de Salud conformó el Comité Asesor de Salud Pública, con la participación de diferentes especialistas en infectología y epidemiologia. Esta mesa de trabajo tiene como objetivo, analizar y monitorear la situación de la variante K del virus de la gripe H3N2 en países de Europa y América del Norte, con el fin de definir un plan de acción para la próxima temporada de circulación viral 2026 en la provincia.

El comité, que quedó bajo la coordinación de Sonia Nievas, directora de Planificación estratégica en gestión de salud de la Secretaria de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial, está integrado por diferentes referentes de la provincia.

Entre ellos, se encuentran Héctor Oviedo y Eugenia Peisino, del Consejo de Médicos de Córdoba; Ana Ceballos, representante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn); Miguel Díaz y Lorena Ravera, de la Red Provincial de Infectologia; Carlos Giordana y Sebastián Faule, de la Secretaria de Salud; Gustavo Klein, secretario de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial; María Eugenia Vittori, directora de Epidemiología; Gabriela Barbás, jefa del Laboratorio Central; Verónica Petri y Analía Garnero del Hospital de Niños; Claudia Toledo y Natalia Frassone, del Hospital Rawson. También integran la mesa, Rogelio Pizzi, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC y Hugo Pizzi, docente e investigador de la UNC; quienes por motivos personales no pudieron ser parte de este primer encuentro.

“En base a las experiencias pasadas, con anticipación, reuniendo a todos los expertos y teniendo de alguna manera un plan ejecutable, nosotros podamos con tiempo ir instituyendo las medidas que creemos más apropiadas y convenientes para todos los cordobeses”, señaló el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante el desarrollo de la primera reunión de esta mesa de trabajo, los expertos intercambiaron perspectivas y trazaron un análisis de la situación y las posibles estrategias a seguir. En ese sentido “se destacó la importancia de sostener la vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios en la provincia”.

María Eugenia Vittori, del Departamento de Epidemiología, resaltó que “la vigilancia en este momento significa estar alerta ante la posibilidad de que ingresen personas con síntomas compatibles con gripe; no significa, como en la época de COVID-19, que todos deben ser hisopados o realizar aislamiento. Simplemente que debemos advertirle a quienes ingresan a Argentina y presentan síntomas respiratorios tienen que hacer consulta con el equipo de salud”.

Además, los especialistas remarcaron la importancia de completar los esquemas de vacunación, en particular, las dosis de antigripal; sobre todo si tienen programado viajar a países con circulación viral activa de H3N2.

Cabe mencionar que la campaña de vacunación antigripal de esta temporada continúa, y quienes no hayan sido inmunizados podrán hacerlo en los vacunatorio de la provincia.

También hicieron hincapié en la necesidad de recordar a toda la población la importancia de mantener medidas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes cerrados, al estornudar o toser hacerlo con el pliegue del codo; o si se usa pañuelo descartable, al tirarlo proceder con la higiene de manos.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.