Noticias

Córdoba: Se confirmaron los primeros dos casos de Gripe H3N2

Se confirmaron los dos primeros casos de gripe H3N2, subclado K en la Provincia.

El Ministerio de Salud informó que el Instituto Malbrán confirmó los dos primeros casos de gripe H3N2, subclado K, en la provincia. En ambos casos se trata de personas que viajaron a otros países. Según explica la información oficial, se trata de un hombre de 27 años, oriundo de Freyre y con antecedente de viaje a México; y una mujer, de 38 años, con residencia en La Calera y reporte de viaje a España. Ambos requirieron atención ambulatoria en centros de salud de la provincia, sin necesidad de internación y con evolución favorable.

Estos dos casos, se suman a los ya confirmados en las provincias de Buenos Aires (3), CABA (2), Mendoza (1), Neuquén (2), Santa Cruz (2) y Tierra del Fuego (1). La confirmación, explica la cartera sanitaria provincial, no implica que exista circulación comunitaria del virus en la provincia.

Agrega luego que “se espera el resultado de cuatro muestras enviada al Instituto Malbrán para realizar la secuenciación total del genoma viral e identificar si corresponden a esta variante”.

Salud reiteró las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de las infecciones respiratorias agudas:

-Revisar y completar los esquemas de vacunación de toda la familia.

-Es importante que la población objetivo complete su esquema de vacunación antigripal de la campaña 2025.

-Realizar lavado frecuente de manos.

-Ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados.

-Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

-Higienizarse las manos luego de usar pañuelos descartables.

En tanto, recordó que la población objetivo de la vacunación, son niños y niñas de 6 a 24 meses; embarazadas en cualquier trimestre del embarazo; puérperas que no hayan sido vacunadas durante la gestación; personas entre 2 y 64 años que presenten comorbilidades (diabetes, asma, enfermedades cardíacas, renales, inmunocomprometidos, obesos y con síndromes genéticos o neuromusculares); personal de salud; personas mayores de 65 años; personal estratégico; y viajeros a zonas de circulación del virus ante el aumento de casos a nivel mundial.

LA CONSULTA 

El Ministerio de Salud señala que en caso de presentar síntomas respiratorios compatibles con una infección viral, como fiebre, tos, congestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta, de cabeza y muscular, dificultad para respirar, agitación; es necesario no automedicarse y realizar una consulta médica para tener un diagnóstico oportuno, principalmente niños, niñas, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo.

Por último, recomienda que las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible.

