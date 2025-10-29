Córdoba: Rossi reclama que la UCR “deje atrás las divisiones que la debilitan”

El legislador provincial Dante Rossi (UCR, bloque Construyendo Córdoba) expresó que “La Unión Cívica Radical necesita volver a ser una alternativa real de poder en Córdoba y en la Argentina. Para lograrlo, debemos modernizarnos, reconstruir confianzas y dejar atrás las divisiones que nos debilitan”.

A través de un comunicado de prensa titulado “UCR 2027, ideas para volver a ser mayoría”, emitido luego del duro revés electoral del domingo, donde la lista de la UCR obtuvo poco más de 62 mil votos, el 3,23%, sin poder alcanzar representación legislativa nacional por primera vez desde 1983, el legislador radical afirma que “la sociedad no vota partidos fracturados ni proyectos sin rumbo. Nos exige coherencia, coraje y un horizonte común”.

Agrega que “proponemos abrir una nueva etapa en la vida del radicalismo cordobés” y plantea “definir una identidad clara. Sin alianzas con el cordobesismo ni con la Libertad Avanza. Construyamos una coalición amplia, moderna y coherente, que defienda la educación pública, el trabajo y el federalismo”.

Promueve “la participación radical permanente”, creando “una app y un sistema digital que permita a los afiliados opinar, proponer y votar en los grandes temas del partido” y demanda que “la militancia se organice en torno a ideas y proyectos, y no a sellos o nombres”.

Dentro del esquema de reformas, impulsa una reforma institucional que unifique el Congreso partidario y el Comité “en un solo órgano provincial ágil, representativo y federal”, a la par que exige “democracia interna real, con boleta única obligatoria en todos los niveles partidarios”.

Por último, apunta que “la UCR tiene historia, valores y futuro. Es hora de actualizar sus herramientas para estar a la altura de los desafíos del siglo XXI. Construyamos entre todos un radicalismo con identidad, participación y coraje”.

