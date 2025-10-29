Conéctate con nosotros

Córdoba: Rossi reclama que la UCR “deje atrás las divisiones que la debilitan”

Publicado

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR).

El legislador provincial Dante Rossi (UCR, bloque Construyendo Córdoba) expresó que “La Unión Cívica Radical necesita volver a ser una alternativa real de poder en Córdoba y en la Argentina. Para lograrlo, debemos modernizarnos, reconstruir confianzas y dejar atrás las divisiones que nos debilitan”.

A través de un comunicado de prensa titulado “UCR 2027, ideas para volver a ser mayoría”, emitido luego del duro revés electoral del domingo, donde la lista de la UCR obtuvo poco más de 62 mil votos, el 3,23%, sin poder alcanzar representación legislativa nacional por primera vez desde 1983, el legislador radical afirma que “la sociedad no vota partidos fracturados ni proyectos sin rumbo. Nos exige coherencia, coraje y un horizonte común”.

Agrega que “proponemos abrir una nueva etapa en la vida del radicalismo cordobés” y plantea “definir una identidad clara. Sin alianzas con el cordobesismo ni con la Libertad Avanza. Construyamos una coalición amplia, moderna y coherente, que defienda la educación pública, el trabajo y el federalismo”.

Promueve “la participación radical permanente”, creando “una app y un sistema digital que permita a los afiliados opinar, proponer y votar en los grandes temas del partido” y demanda que “la militancia se organice en torno a ideas y proyectos, y no a sellos o nombres”.

Dentro del esquema de reformas, impulsa una reforma institucional que unifique el Congreso partidario y el Comité “en un solo órgano provincial ágil, representativo y federal”, a la par que exige “democracia interna real, con boleta única obligatoria en todos los niveles partidarios”.

Por último, apunta que “la UCR tiene historia, valores y futuro. Es hora de actualizar sus herramientas para estar a la altura de los desafíos del siglo XXI. Construyamos entre todos un radicalismo con identidad, participación y coraje”.

