Córdoba: Rossi afirmó que “la UCR no puede ni debe ser un apéndice del cordobesismo ni funcional a la Libertad Avanza”

El legislador provincial Dante Rossi (UCR, bloque Construyendo Córdoba), expresó luego de las elecciones legislativas realizadas en CABA, que “la UCR no puede ni debe ser un apéndice del cordobesismo ni funcional a la Libertad Avanza”. El posicionamiento, dado a conocer a través de un documento de prensa, se produce luego de los reacomodamientos de sectores del radicalismo que apunta a converger con los libertarios en los comiciones legislativos del próximo 26 de octubre.

Rossi afirmó que “el radicalismo tiene una historia, una doctrina y una identidad que defender. Representamos valores que nos han guiado durante más de 130 años: la república, el federalismo, la justicia social, la igualdad de oportunidades, la defensa de la educación y la salud pública, y la lucha por los derechos humanos”.

Agregó que “hoy, esos valores están siendo puestos en cuestión. Desde el gobierno nacional se impulsa un modelo de ajuste brutal que golpea a los jubilados, la clase media y los que menos tienen. Un modelo que desprecia la educación y el sistema universitario, que niega la justicia social, que concentra el poder en pocas manos y que promueve la confrontación constante”.

“El Presidente Javier Milei no cree en los partidos, no cree en la democracia de partidos. No cree en la UCR ni en ninguno de sus líderes. Nos ha insultado sistemáticamente. Su espacio ha gobernado con decretos, sin respeto institucional, y ha intentado vaciar de recursos a las provincias”, denuncia el legislador radical.

“No podemos justificar una alianza electoral con quienes piensan así. El domingo pasado, Manuel Adorni les cerró esa posibilidad a los que todavía sueñan con una coalición con Milei: ‘La Libertad Avanza se va a ampliar con los que coinciden con su ideología y no con los que buscan una alianza amplia’”, resaltó.

Luego precisó que “el cordobesismo (Hacemos Unidos por Córdoba), por su parte, viene gobernando la provincia hace 25 años. Durante ese tiempo se ha debilitado el sistema de salud, los docentes cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza, se gobierna a través de agencias sin control legislativo y la inseguridad crece sin freno. No hay federalismo posible sin una provincia que también respete las instituciones”.

Denunció que “frente a este panorama, algunos radicales optan por disfrazarse. Son radicales con peluca. Otros se pintan de cordobesistas. Pero la UCR no necesita disfraces ni marketing vacío: necesita coraje, coherencia y convicción. El radicalismo no puede mirar encuestas cada semana para definir su rumbo. Tenemos que volver a hablar con la gente, caminar la calle, organizarnos, escuchar a quienes están sufriendo”.

Recordó más adelante, palabras del ex presidente Raúl Alfonsín: “’Lograr la consolidación de esta sociedad integrada supone contener en un marco de convivencia los antagonismos que en el pasado nos dividieron y poner fin a las luchas que nos desgarraron’. Ese es el camino: construir un radicalismo unido, que defienda sus ideas con dignidad, que no se arrodille frente al poder de turno”.

Por último, aseguró que “vamos a competir. Vamos a pelear por un radicalismo protagonista, con identidad, con propuestas, con futuro. Ni cordobesistas ni radicales con peluca. Radicales a secas. Porque otra UCR es posible. Y necesaria”.

