Córdoba: Rodríguez Villafañe presenta su libro “Cuando la justicia se asoma a nuestras vidas”

El abogado constitucionalista, ex juez federal y periodista de opinión, Miguel Julio Rodríguez Villafañe presentará este viernes 29 de agosto su libro “Cuando la justicia se asoma a nuestras vidas”, publicado por la Editorial Universitaria Villa María (Eduvim). La actividad se desarrollará desde las 19:00 en la sede de la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba, ubicada en la calle Enrique Finochietto 244, Bº Colinas de Vélez Sarsfield.

Acompañarán a Rodriguez Villafañe en la presentación del libro, Silvia Barei y Jorge Carranza. Barei es doctora en Letras Modernas y autora de textos académicos, críticos y literarios; mientras que en el ámbito de la política universitaria fue vice-Rectora de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba) en la gestión del Francisco Tamarit (2013-2016); mientras que el Carranza ha sido juez de Niñez y Violencia Familiar y tiene poemarios publicados.

“Las historias que aquí nos convocan –ficcionalizadas, pero con referencias reales– son el resultado de sucesos de menor resonancia pública: historias donde prima lo humano por sobre lo trascendental; historias de vida pequeña, de temores y dolores particulares; historias de personas a las que un hombre de derecho, de escucha sensible y profesional, supo prestar ayuda y, en esta obra, ponerles voz”, expresa el informe de prensa sobre el libro.

Agrega luego, que “con un lenguaje claro, en el que lo jurídico y lo cotidiano se conjugan, este libro da testimonio de alguien que ha sabido mantenerse firme en sus valores y justo con quienes ha podido sostener. Tal vez la mejor manera de ilustrar esta obra sea a través de las palabras que le dedica María Teresa Andruetto en su prólogo: ‘De eso trata, de la escucha sensible de los dolores y las pasiones humanas’”.

Rodríguez Villafañe es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, periodista, columnista de opinión, profesor de Derecho Constitucional y ensayista. Ex juez Federal Nº 1 de Córdoba, entre 1984 y 1990. Entre su obra se destacan “Crimen de Crímenes —genocidios entre 1904 y 2005— Memoria con Verdad y Justicia: Derechos Humanos, principios a respetar y educación para la paz” y “Libertad de expresión y periodismo en el Siglo XXI”.

“Cuando la justicia se aroma a nuestras vidas” podrá adquirirse el día de la presentación o a través de la web de EDUVIN.

