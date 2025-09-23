Córdoba: Riesgo extremo de incendios para los próximos días

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia, informó que el riesgo de incendios forestales será muy alto y extremo durante los próximos días.

La advertencia rige para este martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de septiembre, debido a las condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, recordó a la población que “está terminantemente prohibido encender fuego en todo el territorio provincial, así como realizar cualquier actividad que pueda dar origen a un incendio forestal”.

En caso de detectar una columna de humo o principio de incendio, los vecinos pueden dar aviso al cuartel de bomberos voluntarios más cercano o comunicarse con los siguientes números:

-0 800 – 888 – 38346 (FUEGO).

-100 – Bomberos Voluntarios.

-911 – Policía de Córdoba.

Destaca el comunicado de prensa oficial que “la prevención es fundamental para resguardar la seguridad de las comunidades, proteger los recursos naturales y evitar emergencias que pongan en riesgo vidas y bienes”.

