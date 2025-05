Córdoba: Repudian el “vaciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos”

El legislador provincial Matías Chamorro (Partido Socialista – Hacemos Unidos por Córdoba) presentó en la Legislatura de Córdoba un repudio al Decreto 351/2025 del Gobierno Nacional, que modifica la estructura del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). “Esto no es eficiencia ni optimización de recursos, es un ataque ideológico contra la lucha histórica de los organismos de Derechos Humanos”, expresó.

La medida del gobierno del presidente Javier Milei se enmarca en la política negacionista del Terrorismo de Estado que lleva adelante su administración.

El comunicado de prensa explica que “la medida establece que el organismo dejará de ser descentralizado y pasará a depender directamente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros” y agrega que “esta decisión vulnera la autarquía y autonomía institucional del BNDG, herramienta esencial en la política de Memoria, Verdad y Justicia, y representa un retroceso en la búsqueda de personas apropiadas durante el Terrorismo de Estado”.

Dice el legislador socialista que “modificar la estructura del BNDG no es una simple reorganización administrativa: es una señal alarmante de desmantelamiento de políticas públicas construidas durante décadas en diálogo con los organismos de derechos humanos. La identidad no se ajusta, no se negocia y no se recorta”.

Afirma también que “la transformación del BNDG genera incertidumbre sobre la administración de las muestras genéticas y la seguridad de los datos, y que podría debilitar su capacidad para operar con independencia en investigaciones clave”.

Por último, Chamorro indica que “se denunció la reducción del 67% del personal de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria y del Sitio de Memoria ESMA, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estas medidas forman parte de una ofensiva más amplia que compromete gravemente el compromiso estatal con las políticas de Derechos Humanos”.

—

