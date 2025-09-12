Conéctate con nosotros

Córdoba: Renunció la fiscal del caso Lian, el niño desaparecido hace más de seis meses

Publicado

Lian Gael Flores Soraire, el niño de 3 años desaparecido el sábado 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud. (Foto: Archivo).

La fiscal del caso de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide de 3 años, quien fue visto por última vez el 22 de febrero en Córdoba, renunció, según informó el abogado de la familia del niño. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Darío Baggini, confirmó que la fiscal Isabel Reyna, quien llevaba adelante las tareas de campo en la investigación por la desaparición de Lian, presentó su renuncia en las últimas horas.

Reyna había sido denunciada por violencia laboral, maltrato y afirmaciones discriminatorias por parte la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (Agepj). El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) abrió un sumario administrativo en mayo de este año a partir de esa denuncia.

Baggini señaló que la causa quedó prácticamente en manos de la Fiscalía General de la provincia, mientras que el fiscal Nicolás Gambini “continuará a cargo de las labores de oficina”, como la toma de declaraciones, el análisis de pruebas y la coordinación procesal.

En este momento, la investigación no realiza tareas de campo, lo que marcó un cambio en la conducción de la búsqueda del niño desaparecido hace más de medio año en Córdoba, y por ahora “no hay ningún rastro”, según detalló Baggini.

Por otro lado, fue consultado acerca de la lucha familiar por encontrar el paradero del niño, a lo que el letrado respondió que la esperanza de los padres al encontrarlo sigue “intacta”.

Lian Gael Flores Soraide, un niño de 3 años, residente en Ballesteros Sud, Córdoba, fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025, alrededor de las 15:30, cuando jugaba en el patio de su casa mientras sus padres dormían la siesta.

Al despertar tras la siesta, los padres notaron que Lian ya no estaba, por lo que se realizaron rastrillajes con vecinos, bomberos, patrullas rurales, perros rastreadores, drones y helicópteros. Ante esta situación, se activó el protocolo Alerta Sofía para desapariciones de menores.

Investigación e hipótesis principales:

-No hay detenidos ni imputados hasta ahora.

-Se analizan varias hipótesis: que alguien del círculo cercano o del vecindario pudo tener participación; un accidente; la intervención de un extraño; o que se trata de un caso de trata.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

