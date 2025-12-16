Conéctate con nosotros

Córdoba reforzó perfil como sede de grandes eventos con dos shows históricos de Shakira

Miles de personas concurrieron a los dos shows de Shakira en el Estadio Kempes. (Foto: Prensa).

Córdoba volvió a posicionarse como uno de los principales escenarios del país para la realización de grandes espectáculos después de las dos históricas y multitudinarias presentaciones de Shakira en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La llegada de la artista colombiana generó un importante movimiento turístico durante el fin de semana (que se extenderá hasta hoy, martes) con una alta ocupación en la hotelería de la ciudad de Córdoba y alrededores (Sierras Chicas, Carlos Paz, entre otras) y una marcada demanda en distintos servicios vinculados al turismo, la gastronomía y el comercio. Como se indicó en la previa, ambas jornadas movilizaron entre turistas y acompañantes unas 120 mil personas. El evento trajo visitantes desde distintos puntos del país y la región (Uruguay y Chile).

Desde la Agencia Córdoba Turismo, su presidente, Darío Capitani, destacó que “este tipo de eventos consolidan a la provincia como un destino preparado para albergar espectáculos de gran escala, gracias a su infraestructura, conectividad y capacidad de servicios, fortaleciendo además el posicionamiento de Córdoba en el calendario nacional e internacional de eventos. Como lo impulsa y promueve el gobernador Martín Llaryora, la economía naranja sostiene, genera y moviliza distintos a una inmensa cantidad de sectores de nuestra provincia”.

Pasó un nuevo fin fin de semana en el que Córdoba volvió a mostrar su potencial como destino más convocante del interior del país y como epicentro y sede de grandes producciones culturales y musicales.

