Córdoba: Recuperan la camiseta de Newell’s autografiada por Maradona que fue robada de una muestra para homenajearlo

La camiseta de Newell's con la dedicatoria de Diego Armando Maradona fue recuperada este jueves, en Córdoba. (Foto: Imagen Web / Policía de Córdoba).

La Policía de Córdoba recuperó en las últimas horas una camiseta del club Newell’s que tenía el autógrafo del difunto ídolo argentino Diego Armando Maradona. La reliquia había sido sustraída hace algunos días del Museo de la Industria y fue recuperada, luego de un operativo en el barrio General Paz.

Además, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el delincuente que tenía en su poder la camiseta de la “Lepra” del año 2008 fue detenido en el acto. Si bien la prenda no había sido utilizada por “el 10”, tenía una dedicatoria (“Con cariño “leproso”) y su firma.

El robo se produjo durante el desarrollo de la muestra “El mes del Diego”, el homenaje que todos los años se realiza en Córdoba para recordar a Diego Armando Maradona. Los organizadores denunciaron el robo de una camiseta de Newell’s Old Boys firmada por el astro, exhibida en el Museo de la Industria.

La prenda pertenecía a un coleccionista de Villa Carlos Paz y formaba parte de una colección privada de objetos vinculados al ídolo. El robo se produjo el sábado 1° de noviembre por la tarde, cuando una persona saltó el vallado de seguridad y llegó hasta el espacio central de la muestra, donde se había montado un “altar” dedicado a Maradona.

La recuperación se dio en horas de la tarde de este jueves, en las inmediaciones de la avenida 24 de septiembre y la calle Viamonte, cuando los efectivos policiales se encontraban realizando un recorrido preventivo y decidieron controlar a un hombre mayor de edad.

En el chequeo hallaron la prenda sustraída de la exhibición en homenaje al “10” argentino, campeón del Mundo en el Mundial de México 1986 entre otro sinfín de hazañas, y aprehendieron al sospechoso. El detenido fue trasladado a una comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

