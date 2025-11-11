Córdoba: Reclaman el “urgente” tratamiento de la Cuenta de Inversión 2024

El legislador provincial Walter Gispert (Frente Cívico) cuestionó este martes que “hace más de tres meses que el oficialismo evita debatir los números del primer año de la gestión del gobernador Martín Llaryora”.

Gispert presentó el pasado 29 de julio, en la Legislatura Unicameral, el proyecto de resolución 43461/R/25, mediante el cual emplaza a la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación a dar tratamiento inmediato a la Cuenta Anual de Inversión correspondiente al ejercicio 2024, remitida por el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la Constitución Provincial.

Detalla en un comunicado de prensa que la iniciativa, que fue acompañado por los legisladores Carmen Pereyra, Nancy Almada y Juan Pablo Peirone, declara la urgencia institucional, presupuestaria y republicana de abordar la rendición de cuentas del Gobierno Provincial, señalando que “la falta de tratamiento implica un serio incumplimiento de los deberes de control legislativo y transparencia”.

“Han pasado más de tres meses desde la presentación del proyecto y la Comisión de Economía aún no convocó a sesión para tratar la Cuenta de Inversión. La omisión es deliberada: el oficialismo no quiere debatir los números del primer año de gestión de Llaryora”, expresó Gispert.

El proyecto subraya que la rendición de cuentas “no es un trámite técnico sino un acto republicano fundamental”, y advierte que su postergación representa un deterioro institucional que impide a los cordobeses conocer cómo se ejecutaron los recursos públicos durante 2024.

“Sin rendición de cuentas no hay transparencia ni control democrático. Gobernar no es administrar en silencio, es rendir cuentas al pueblo que delegó su confianza”, concluyó el legislador.

