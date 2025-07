Córdoba: Vecinos rechazan el proyecto de la nueva ordenanza de desarrollo urbano y reclaman participación “real”

El Centro Vecinal de Los Ángeles y Alejandro Centeno, la comisión directiva electa del centro vecinal de Villa Belgrano y la ONG El derecho de los Barrios rechazaron el proyecto de ordenanza enviado por la Municipalidad de Córdoba al Concejo Deliberante para modificar las pautas de desarrollo urbano de la ciudad. En los tres casos denuncian que el tratamiento se realiza sin participación de los vecinos y que la iniciativa favorece a los desarrollistas y perjudica a los vecinos y sus barrios.

La propuesta oficial señala que “integra planificación, concertación público-privada y sostenibilidad” y “apunta a ordenar el crecimiento urbano, con participación ciudadana y reglas claras para desarrollistas”.

La iniciativa fue elaborada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, y dice que busca articular “nuevas herramientas con normativas ya vigentes, como las ordenanzas de Ocupación del Suelo (N° 8256), Uso del Suelo (N° 8133), Fraccionamiento del Suelo (N° 8060), Patrimonio Urbano Arquitectónico (N° 11.190 y N° 12.202), y las Bases para el Plan de Ordenamiento del Área Intermedia y Periférica (N° 13.131)”.

“ABRE LA PUERTA A DECISIONES DISCRECIONALES”

El centro vecinal de Los Ángeles y Alejandro Centeno, dos barrios ubicados al noroeste de Córdoba Capital, afirma en un comunicado de prensa que “este proyecto abre las puertas a decisiones discrecionales, sin controles reales ni participación vecinas. Prioriza la inversión privada por encima del bienestar y los derechos de quienes vivimos aquí”.

Agrega que “desde el CV exigimos información clara, participación real y respeto por la identidad de nuestros barrios. Esto no puede avanzar sin la voz de los vecinos”.

Denuncian que “este proyecto habilitaría construcciones en altura, más densidad y nuevos usos del suelo sin contemplar la opinión de los vecinos. Esto implicaría colapso de infraestructura: más tránsito, más consumo de agua, napas saturadas, pozos negros colapsados; menos espacios verdes: jardines privados reemplazados por cemento; permiso para construir en altura por lo que en un lote desocupado o por la fusión de dos lotes podría edificarse hacia arriba; más viviendas en menos superficie; más hacinamiento, menos calidad de vida; Disminución del valor de nuestras propiedades, al quedar rodeadas de edificios o housings; y riesgos estructurales por excavaciones profundas para cocheras subterráneas y ante un sismo (el accidente en Bv.San Juan es un ejemplo de lo que sucedió al mezclar casas de familia con edificios)”.

“SE VA A PODER CONSTRUIR EN CUALQUIER LUGAR Y SIN PLANIFICACIÓN”

Con el título “Quieren aprobar una ordenanza que agrava el desorden en la ciudad”, la ONG El Derecho de los Barrios expresó que “la Municipalidad quiere cambiar las reglas de construcción en toda la ciudad. Con esta nueva ordenanza se va a poder construir en cualquier lugar, sin planificación, sin estudios previos y sin consultar a nadie” y plantea que “el proyecto ya fue enviado al Concejo Deliberante sin debate público, y seguramente será aprobado por mayoría automática, sin posibilidad de cambios”.

Señala que “mientras celebran elecciones en más de 400 centro vecinales, excluyen a esos mismos espacios del debate más importante sobre el futuro de nuestros barrios” y revela que “aunque dicen que las normas actuales seguirán vigentes, todo se va a poder “arreglar” con un convenio entre la Municipalidad y privados. Así, ninguna regla será respetada”.

Asegura también que “a cambio de un pago, se van a permitir excepciones para grandes emprendimientos. Esto beneficia a unos pocos y perjudica a quienes ya viven en los barrios: más tránsito, más ruido, menos espacios verdes, perdida del ambiente y de la identidad barrial”.

“ESTE PROYECTO AFECTA A TODA LA CIUDAD”

La comisión electa del centro vecinal del barrio de Villa Belgrano, ubicada en el noroeste de la Capital provincial, afirma que “este proyecto habilitaría emprendimientos sin límites claros ni estudios previos, afectando a toda la ciudad, y especialmente a nuestro barrio que ya sufre las consecuencias de la especulación inmobiliaria”.

Recuerda que “la Justicia sigue sin resolver el amparo presentado por el centro vecinal (contra la Municipalidad de Córdoba por permitir mega desarrollos inmobiliarios, comerciales y de servicios que afectan el ambiente, el río Suquía y la Reserva General San Martín)” y denuncia que “se aprobó un megaproyecto en la ex academia Argüello, y se proyecta otro en el ex Molino de Torres (Villa Warcalde). Estas obras saturarán aún más Recta Martinoli y Gauss, y presionarán sobre los servicios ya colapsados”.

Por último, indica que “el proyecto no contempla la emergencia climática: no protege el arbolado, el río ni la biodiversidad; no prevé cloacas, zonas verdes reales ni obras hídricas. Ignora las olas de calor, las lluvias extremas y la necesidad de un urbanismo sustentable”.

