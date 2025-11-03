Córdoba: Radicales propone una consulta popular para el traspaso de la Policía a la Ciudad

El legislador provincial Dante Rossi (UCR, Construyendo Córdoba) presentó un proyecto de ley que busca disponer la realización de una consulta popular el domingo 1 de marzo de 2026 para que los vecinos empadronados en la totalidad de los circuitos electorales de la Ciudad de Córdoba están de acuerdo con traspasar la Policía de la Provincia al municipio.

Según dice el proyecto de Rossi, en la consulta, los vecinos deberían responder “por SI o NO a la siguiente pregunta ¿Está de acuerdo en delegar la jurisdicción y competencias de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana que se encuentran asentadas en el ejido de la ciudad Capital, al municipio de la ciudad de Córdoba, con todos los recursos e infraestructura existentes, con la correspondiente transferencia presupuestaria para asegurar el correcto funcionamiento de las fuerzas que estarán bajo la administración de la ciudad?”

Fundamenta el legislador que “la inseguridad reinante es uno de los problemas más importantes que tiene la Ciudad de Córdoba. En cada uno de los sondeos de opinión que se realizan, ocupa el puesto número uno en preocupación de los vecinos”.

Explica que “el gobierno provincial, en estos 26 años de gestión ha fracasado estrepitosamente en esta materia. Y entiendo que así fue, pues abordaron el tema desde el marketing y la publicidad. Creación de grandes siglas como la CAP, presentación grandilocuente de móviles como ocurrió en el Estadio Kempes hace algunos días, motos con sidecar que para nada sirvieron, programa de policía de seguridad que lo dejaron de aplicar en poco tiempo. A ello se suma la desprofesionalización de la fuerza, carencia de liderazgo, falta de inversión, poca incorporación tecnológica y el poco control”.

El legislador plantea que “en definitiva, no hay un plan concreto y sostenido en el tiempo como una política de estado, consensuada con todas las fuerzas políticas de Córdoba. La Ciudad de Córdoba sufre las consecuencias. Es por ello que volvemos a insistir en la idea del traspaso de la policía bajo la órbita de la Ciudad, siempre bajo la supervisión de la Provincia, para no contrariar las normas y leyes que van en ese sentido”.

Apunta que “las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana que se encuentran asentadas en el ejido de la ciudad Capital, deben actuar bajo las órdenes del jefe del Departamento Ejecutivo Municipal, y bajo la supervisión del Gobernador de acuerdo a lo prescripto por el artículo 144 inciso 16 de la Constitución Provincial”.

Señala que la iniciativa “busca autorizar el traspaso de los cerca de 11.000 agentes que hoy prestan servicio en la capital, los más de 1.400 vehículos y también las 43 comisarías y 6 sub comisarías ubicadas en los distintos barrios de la ciudad acompañada de su recurso presupuestario”.

Por último, afirma que “en el mundo entero se impone el paradigma de la policía de cercanía, y la inmediatez en el control de la fuerza es una tendencia irreversible. No buscamos un salto al vacío. En CABA funciona correctamente y sus vecinos dan fe del avance en la materia. Mediante el presente proyecto de resolución buscamos consultar a los vecinos de Córdoba sobre si están de acuerdo en que la Ciudad administre su propia fuerza policial”.

