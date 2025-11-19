Conéctate con nosotros

Córdoba: Pronostican altas temperaturas hasta el jueves

Publicado

Imagen ilustrativa.

Según el informe del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, este 19 y 20 de noviembre, habrá temperaturas máximas de entre 33 y 35°, con picos de 36° en la ciudad, que tenderán a reducirse en el área metropolitana. La ola de calor se inició este martes, con un pico de 35°.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Córdoba Capital.

Durante la noche del jueves y la madrugada del viernes llegará un frente frío, con rotación del viento al sur, algunas ráfagas, tormentas y descenso de temperatura. El fin de semana volverá el tiempo estable, con temperaturas que se recuperarán y volverán a superar los 30°.

Por su parte, la Municipalidad de Córdoba, informó que las medidas preventivas y recomendaciones generales a la población frente a temperaturas de esta magnitud, son las siguientes:

– Evitar exponerse al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas. Preferentemente, no realizar actividad física intensa en horas de calor.

– Beber frecuentemente agua sin esperar a tener sed y tomar al menos dos litros de líquidos al día. También limitar el consumo de café y té.

– Usar ropa amplia, ligera y de color claro, además de calzado cómodo y sombrero en la cabeza.

– Ingerir comidas ligeras, aumentando el consumo de ensaladas, verduras y frutas.

– Proteger especialmente a los niños, embarazadas, adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, trabajadores expuestos al sol y mascotas.

Y ante cualquier síntoma o malestar severo relacionado con el calor, concurrir al centro de salud más cercano.

Señala el comunicado del municipio que “el aumento sistemático de las temperaturas urbanas es un problema emergente de salud pública. Recientemente, se presentó el Plan de Acción de Olas de Calor (PAOC), destinado a proteger la salud de los vecinos y el ambiente, con el enfriamiento urbano como estrategia principal de adaptación”.

Agrega que “las acciones implicarán la coordinación de todas las áreas municipales, el Concejo Deliberante, organizaciones sociales, autoridades provinciales y nacionales en la Mesa de Olas de Calor, una estrategia integral de similar funcionamiento a la Mesa de Dengue”.

En la ciudad de Córdoba, las olas de calor se presentan cuando al menos tres días consecutivos o más, las temperaturas máximas superan los 33,4° y las mínimas son mayores a 19,5°, registradas entre octubre y marzo.

