Córdoba: Primero llega la lluvia y luego, desde el domingo, un alivio en la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que desde la madrugada de este sábado se esperan en la Provincia de Córdoba lluvias y tormentas, algunas de ellas fuertes, una situación que se prolongará durante toda la jornada y la madrugada y mañana del domingo. La inestabilidad climática en el territorio provincial se produce en el marco de una alerta amarilla y naranja -según las zonas- dada a conocer por el SMN, que comenzó este viernes y que se extenderá, incluso, hasta el domingo. Mientras que el alivio de las altas temperaturas en Córdoba Capital y en otras regiones de la Provincia, recién se espera para la tarde del domingo, donde se pronostican temperaturas por debajo de los 30°.

Según la alerta del SMN, “(Córdoba) será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

En cuanto a las temperaturas, el sábado se espera una máxima de 30°C en Córdoba Capital, mientras que el domingo el termómetro alcanzaría los 25°C. Sin embargo, el ambiente continuará pesado hasta la llegada de vientos desde el sur y sureste, desde el domingo a la tarde.

El cambio de clima se concretará entre la madrugada y la mañana del lunes, cuando un frente de nubes avance desde el sur e introduzca aire más frío. Ese ingreso marcará el final de una semana sofocante y dará paso a jornadas más frescas y llevaderas en toda la provincia, al menos hasta el miércoles, cuando el termómetro volverá a traspasar los 30°.

Pronóstico extendido para Córdoba Capital (SMN)

-Sábado 29/11

Mínima: 20°

Máxima: 30°

Por la tarde, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h.

-Domingo 30/11:

Mínima: 18°C

Máxima: 25°C

-Lunes 1/12:

Mínima: 19°C

Máxima: 24°C

-Martes 2/12:

Mínima: 19°C

Máxima: 26°C

-Miércoles 3/12:

Mínima: 18°C

Máxima: 33°C

-Jueves 4/12:

Mínima: 19°C

Máxima: 34°C

VER PRONÓSTICO METEOROLÓGICO POR LOCALIDAD.

EN VILLA MARÍA

La Municipalidad de Villa María informó que se prevé dentro de las próximas 48 horas la ocurrencia de tormentas fuertes a ocasionalmente severas en distintos sectores de la provincia, incluido el departamento General San Martín, debido a la persistencia de una masa de aire cálido, húmedo e inestable que favorece el desarrollo de estos sistemas.

El reporte técnico señala que los eventos podrían estar asociados a abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento con intensidades superiores a los 90 kilómetros por hora.

Asimismo, se advierte que los acumulados de lluvia previstos oscilan entre los 30 y 80 milímetros, con posibilidad de valores superiores de forma puntual, especialmente en sectores del este, centro y sur provincial, y en zonas serranas.

Desde el Municipio se solicita a los vecinos extremar las medidas de precaución, evitar circular durante tormentas intensas, asegurar objetos en balcones y patios, y mantenerse informados a través de los canales oficiales. En tanto, para emergencias, se encuentra disponible la linea gratuita 147 de Asistencia Ciudadana.

