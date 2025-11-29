Conéctate con nosotros

Córdoba: Primero llega la lluvia y luego, desde el domingo, un alivio en la temperatura

Publicado

Imagen ilustrativa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que desde la madrugada de este sábado se esperan en la Provincia de Córdoba lluvias y tormentas, algunas de ellas fuertes, una situación que se prolongará durante toda la jornada y la madrugada y mañana del domingo. La inestabilidad climática en el territorio provincial se produce en el marco de una alerta amarilla y naranja -según las zonas- dada a conocer por el SMN, que comenzó este viernes y que se extenderá, incluso, hasta el domingo. Mientras que el alivio de las altas temperaturas en Córdoba Capital y en otras regiones de la Provincia, recién se espera para la tarde del domingo, donde se pronostican temperaturas por debajo de los 30°.

Según la alerta del SMN, “(Córdoba) será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

En cuanto a las temperaturas, el sábado se espera una máxima de 30°C en Córdoba Capital, mientras que el domingo el termómetro alcanzaría los 25°C. Sin embargo, el ambiente continuará pesado hasta la llegada de vientos desde el sur y sureste, desde el domingo a la tarde.

El cambio de clima se concretará entre la madrugada y la mañana del lunes, cuando un frente de nubes avance desde el sur e introduzca aire más frío. Ese ingreso marcará el final de una semana sofocante y dará paso a jornadas más frescas y llevaderas en toda la provincia, al menos hasta el miércoles, cuando el termómetro volverá a traspasar los 30°.

Pronóstico extendido para Córdoba Capital (SMN)

-Sábado 29/11

Mínima: 20°

Máxima: 30°

Por la tarde, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h.

-Domingo 30/11:

Mínima: 18°C

Máxima: 25°C

-Lunes 1/12:

Mínima: 19°C

Máxima: 24°C

-Martes 2/12:

Mínima: 19°C

Máxima: 26°C

-Miércoles 3/12:

Mínima: 18°C

Máxima: 33°C

-Jueves 4/12:

Mínima: 19°C

Máxima: 34°C

VER PRONÓSTICO METEOROLÓGICO POR LOCALIDAD.

EN VILLA MARÍA

La Municipalidad de Villa María informó que se prevé dentro de las próximas 48 horas la ocurrencia de tormentas fuertes a ocasionalmente severas en distintos sectores de la provincia, incluido el departamento General San Martín, debido a la persistencia de una masa de aire cálido, húmedo e inestable que favorece el desarrollo de estos sistemas.

El reporte técnico señala que los eventos podrían estar asociados a abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento con intensidades superiores a los 90 kilómetros por hora.

Asimismo, se advierte que los acumulados de lluvia previstos oscilan entre los 30 y 80 milímetros, con posibilidad de valores superiores de forma puntual, especialmente en sectores del este, centro y sur provincial, y en zonas serranas.

Desde el Municipio se solicita a los vecinos extremar las medidas de precaución, evitar circular durante tormentas intensas, asegurar objetos en balcones y patios, y mantenerse informados a través de los canales oficiales. En tanto, para emergencias, se encuentra disponible la linea gratuita 147 de Asistencia Ciudadana.

