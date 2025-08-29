Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

Córdoba presente en Hotelga 2025

Publicado

El titular de la Agencia Córdoba Turismo y la delegación cordobesa en HOTELGA 2025.

Con la presencia de destacados referentes de los sectores hotelero, gastronómico y turístico, comenzó HOTELGA 2025, la exposición de tendencias e innovaciones para hotelería y gastronomía que se desarrolla hasta el 29 de agosto en La Rural, CABA.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, encabeza la delegación provincial que participa con un concepto enfocado en la productividad y la distribución de productos cordobeses hacia el sector hotelero, gastronómico y comercial.

“Córdoba tiene una enorme riqueza productiva que hoy se pone en valor en el marco de una feria que es clave para la industria hotelera y gastronómica de Argentina. El objetivo es generar oportunidades comerciales y de capacitación para que nuestros productores puedan llegar cada vez más lejos”, expresó Capitani.

Córdoba Turismo

Además, en el stand de Córdoba se realizan degustaciones, catas y maridajes a cargo del chef invitado Javier Marianelli, donde el público general, la prensa y autoridades del sector conocen y prueban la diversidad de sabores de la provincia.

Epec

La participación cordobesa también incluye rondas de negocios con referentes gastronómicos, cocineros, formadores e instituciones del sector, con el propósito de fortalecer vínculos comerciales y difundir los productos locales. En este marco, autoridades de Fehgra, encabezadas por su presidente Fernando Desbots, visitaron el stand de Córdoba y mantuvieron una reunión con Dario Capitani y los productores participantes, con el fin de profundizar lazos de trabajo y capacitación.

Telecom

Hotelga, reconocida como la feria más importante de hotelería, gastronomía y turismo del interior del país, se consolida como un espacio de actualización y profesionalización. Córdoba, una vez más, dice presente con su producción y su identidad.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Denuncia de presuntas coimas en Discapacidad: La Policía halló a Spagnuolo y le secuestró celulares y una máquina de contar billetes

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar,...

Hace 7 días

Noticias

Córdoba: Advierten que el riesgo de incendios es extremo

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil advirtió que debido a las condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas, hasta el próximo...

Hace 7 días

Noticias

Córdoba: Universo Jiménez y la Universidad Siglo 21 construirán un estadio “multipropósito”

La ciudad de Córdoba tendrá un nuevo estadio cerrado para la realización de espectáculos de mediana escala. Se trata de “Domo 21”, que será...

Hace 7 días

Noticias

Escándalo en ANDIS: Nuevos audios de Spagnuolo comprometen a Pettovello y Mondino

Un nuevo capítulo se suma al escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con la filtración de audios atribuidos al...

Hace 4 días