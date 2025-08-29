Córdoba presente en Hotelga 2025

Con la presencia de destacados referentes de los sectores hotelero, gastronómico y turístico, comenzó HOTELGA 2025, la exposición de tendencias e innovaciones para hotelería y gastronomía que se desarrolla hasta el 29 de agosto en La Rural, CABA.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, encabeza la delegación provincial que participa con un concepto enfocado en la productividad y la distribución de productos cordobeses hacia el sector hotelero, gastronómico y comercial.

“Córdoba tiene una enorme riqueza productiva que hoy se pone en valor en el marco de una feria que es clave para la industria hotelera y gastronómica de Argentina. El objetivo es generar oportunidades comerciales y de capacitación para que nuestros productores puedan llegar cada vez más lejos”, expresó Capitani.

Además, en el stand de Córdoba se realizan degustaciones, catas y maridajes a cargo del chef invitado Javier Marianelli, donde el público general, la prensa y autoridades del sector conocen y prueban la diversidad de sabores de la provincia.

La participación cordobesa también incluye rondas de negocios con referentes gastronómicos, cocineros, formadores e instituciones del sector, con el propósito de fortalecer vínculos comerciales y difundir los productos locales. En este marco, autoridades de Fehgra, encabezadas por su presidente Fernando Desbots, visitaron el stand de Córdoba y mantuvieron una reunión con Dario Capitani y los productores participantes, con el fin de profundizar lazos de trabajo y capacitación.

Hotelga, reconocida como la feria más importante de hotelería, gastronomía y turismo del interior del país, se consolida como un espacio de actualización y profesionalización. Córdoba, una vez más, dice presente con su producción y su identidad.

