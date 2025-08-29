Córdoba: Presentaron Mercado de Arte Contemporáneo 2025 en la Semana del Arte de Buenos Aires

La Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura del gobierno de la Provincia, presentaron en la Casa de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires, el Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba 2025, que se realizará del 4 al 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Córdoba. Además, en el lugar quedó inaugurada la muestra “Espíritu Bonino”, en homenaje al artista cordobés Jorge Bonino y se realizó el anuncio de la 18° edición del Premio de Pintura Bancor.

Durante el encuentro, Héctor Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deporte municipal destacó que “si hay algo que define a esta feria, es la pasión y el esfuerzo de cada una de las personas que la hacen posible. MAC representa un gran encuentro para la escena artística de Córdoba, Argentina y la región. Es un espacio de diálogo y de fortalecimiento para el sector de las artes visuales en un lugar tan importante como es el Centro de Convenciones Córdoba”.

Por su parte, Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, señaló que “las ediciones de MAC fueron creciendo con un sentido federal. Por eso era tan importante para nosotros poder presentarlos dentro del mundo de ArteBA”. Y agregó: “Eso nos llena de orgullo y de honor, saber que estamos en un camino que produce, la cadena de valor en los artistas, en los que aman, en los que tienen la pasión, en los coleccionistas, en los galeristas, en los que invierten, y eso genera trabajo. Eso en la industria creativa, en la industria cultural, genera empleo y por eso nos necesitamos todos”.

Bajo el lema “Sobre lo Mercurial”, la curaduría de MAC 2025 estará a cargo de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll. La propuesta pondrá en el centro la versatilidad, la agilidad y los desplazamientos de las prácticas artísticas en un tiempo de grandes transformaciones.

Esta edición abandona el esquema tradicional de “zonas” para organizarse en constelaciones: “Constelación Crespo”, “Constelación Bonino”, “Constelación Myriam Stefford”, “Constelación de ediciones” y “Orbital”, como una forma de propiciar diálogos transversales entre artistas, obras y contextos. Entre las novedades más destacadas figuran la Red de Premios y Adquisiciones, que articulará reconocimientos desde el ámbito público y privado; y la Ruta Periferia, un recorrido que conectará al público con las sierras de Córdoba, galerías del interior y actividades al aire libre.

La convocatoria tendrá lugar del 1 al 30 de septiembre, y estará dirigida a galerías con trayectoria, galerías nuevas y proyectos artísticos. La aplicación será mediante un formulario online, siguiendo las bases y condiciones, que estarán publicadas en el sitio web oficial del evento: https://mercadodearte.cordoba.gob.ar/

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.