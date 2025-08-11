Córdoba: Presentaron la cuarta edición de “Turismo en Acción”

La Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba y la Agencia Córdoba Turismo presentaron este lunes la cuarta edición de Turismo en Acción, el evento que “reúne en un solo lugar a toda la cadena de valor del turismo cordobés”. La actividad será de acceso libre y gratuito y también estará abierta al público en general, con acreditación previa, a través del siguiente LINK (https://tinyurl.com/turismoenaccion2025).

La nueva edición de este encuentro tendrá lugar el próximo jueves 21 de agosto desde las 09:00, en el Centro de Convenciones Córdoba (C.C.C.), en Córdoba Capital, y será “una oportunidad única para que destinos, prestadores, emprendedores, empresas, cámaras, universidades, organismos públicos y medios especializados puedan encontrarse, compartir experiencias, generar negocios y proyectar juntos el desarrollo turístico de la provincia”.

Turismo en Acción 2025 se consolida como el evento más representativo del sector turístico cordobés, combinando promoción, formación, vinculación comercial y experiencias gastronómicas en una jornada intensa y colaborativa.

La presentación del evento contó con la participación del presidente de la Agencia Córdoba Turismo (ACT), Darío Capitani, el presidente de la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba (CTPC), Gustavo Peralta, y el secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Provincia de Córdoba (AEHGC), Alejandro Moroni.

Capitani afirmó que “esta actividad se enmarca en la de decisión de sostener y seguir creciendo en la propuesta turística de Córdoba y en generar nuevas oportunidades de desarrollo”.

Agregó que “estamos frente a momentos complejos para el turismo nacional como consecuencia del escenario macroeconómico y tenemos la decisión de posicionar y potenciar a Córdoba como destino turístico con el esfuerzo conjunto junto al sector privado”.

En esa línea, apuntó que “aún, en momento de crisis, Córdoba puede seguir creciendo y potenciando su oferta turística. Turismo en Acción no es sólo seguir vendiendo Córdoba como opción, sino seguir posicionando a la Provincia como destino turístico”.

Finalmente, indicó en relación al turismo de eventos que “es una decisión estratégica la de trabajar juntos con el sector privado. La decisión de Córdoba es seguir haciendo eventos y generar nuevas propuestas. Los grandes eventos culturales y deportivos son para poner a Córdoba en agenda y producir oportunidades de crecimiento”.

Por su parte, Peralta expresó que “Turismo en Acción reúne a todo el mercado turístico de Córdoba. Van a participar los distintos sectores, operadores turísticos, municipios, van a haber charlas, talleres, capacitaciones, y un workshop para concretar negocios. Aquí va a estar los productos turísticos de Córdoba para la temporada alta”.

En tanto, Moroni anunció que se desarrollará la segunda edición de Córdoba Cocina, donde se elegirá al mejor chef cordobés que clasificará para el Torneo Federal de Chefs, organizado por FEHGRA. Participarán seis equipos originarios de restaurantes y propuestas de toda la Provincia.

La programación de esta edición incluirá:

FERIA PROVINCIAL DE DESTINOS TURÍSTICOS

Una vidriera para “mostrar el potencial turístico de cada rincón de Córdoba. Municipios y comunas de toda la provincia estarán presentes con stands institucionales, exhibiendo su oferta turística, cultural y gastronómica. Los visitantes podrán descubrir propuestas innovadoras, experiencias auténticas y nuevos productos turísticos de todas las regiones de la provincia, dialogar con los referentes locales y participar de sorteos de estadías y actividades. Este espacio está pensado tanto para el público general como para los operadores interesados en ampliar su oferta con productos cordobeses”.

CICLO DE CAPACITACIONES

Un espacio destinado al intercambio de experiencias y herramientas clave para el fortalecimiento del sector. Durante la mañana del evento se desarrollarán diferentes instancias formativas que incluirán conferencias, paneles y presentaciones a cargo de especialistas, referentes del turismo, profesionales de la comunicación, la innovación, la sostenibilidad y la gestión de destinos. Se abordarán temáticas actuales y estratégicas para los distintos perfiles del ecosistema turístico, con un enfoque práctico y actualizado.

CÓRDOBA WORKSHOP

El tradicional espacio de vinculación comercial del evento, que este año se renueva con un formato tipo workshop con el fin de favorecer el contacto directo y espontáneo entre compradores y vendedores. Participarán operadores mayoristas, agencias receptivas y representantes de empresas turísticas interesadas en conocer y comercializar la oferta cordobesa. Este espacio busca facilitar acuerdos, alianzas y negocios concretos, fortaleciendo la comercialización de los destinos y servicios turísticos provinciales.

CÓRDOBA COCINA

En el marco de esta nueva edición de Turismo En Acción se desarrollará la ronda clasificatoria provincial del Torneo Federal de Chefs, organizado por FEHGRA, en colaboración con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba. Equipos de chefs profesionales competirán en vivo, elaborando platos que representen la identidad gastronómica de Córdoba, con foco en productos locales y técnicas regionales. El público podrá presenciar la competencia y conocer las historias detrás de los sabores.

