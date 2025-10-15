Córdoba: Presentaron el libro sobre el caso Mackentor en la Legislatura Histórica

El libro “Mackentor (Crónica de un saqueo). Los oscuros negocios de Supercemento, Franco Macri y el Estado”, escrito por el periodista Fabián García y publicado por la Editorial Recovecos, fue presentado en la sala Regino Maders de la Legislatura Histórica, en Córdoba Capital. Durante la actividad, los legisladores provinciales Matías Chamorro (Partido Socialista, Provincias Unidas), Dante Rossi (UCR) y Walter Gispert (Frente Cívico) entregaron un beneplácito al autor, aprobado por la Legislatura Unicameral, que destaca que la obra representa un “valioso aporte al ejercicio de la memoria, la búsqueda de la verdad y la justicia”.

Se trata del primer libro de García y sus 449 páginas son el resultado de una extensa investigación periodística sobre el caso Mackentor. “Es una historia de corrupción en la obra pública, terrorismo de Estado y persecución de la Justicia federal que se extendió desde 1977 hasta 2025, es decir 48 años de impunidad, y que también revela la conexión subterránea entre la dictadura cívico-militar, el poder económico y la Justicia Federal”, explicó el autor, que fue entrevistado por Bettina Marengo, periodista del diario Alfil y conductora de “Hay mañana” (Radio Nacional).

Chamorro que es vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos de la Unicameral reconoció “la labor y la trayectoria periodística” de García. En el beneplácito, se consigna que “es una obra de investigación periodística que profundiza en uno de los casos más representativos del accionar represivo y económico de la última dictadura cívico-militar en Argentina”.

Además, señala que “el autor revela cómo el terrorismo de Estado se apropió de empresas de capital nacional y destruyó proyectos cooperativos. Esta obra documenta los hechos de la empresa constructora Mackentor sobre el secuestro y la tortura. Visibiliza la complicidad judicial y empresarial que operó en la última dictadura”.

También indica que el libro “contribuye para comprender el reciente fallo histórico del Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba”, que estableció que la usurpación de Mackentor fue un crimen de lesa humanidad.

Finalmente, resalta que el trabajo “constituye un aporte fundamental para la memoria histórica de nuestra provincia y de la nación. Explicita que la dictadura no fue solo militar, sino que tuvo su pata cívica y económica, que requiere ser estudiada y comprendida”.

Por su parte, el autor del libro agradeció a la Unicameral por el reconocimiento: “Le otorgo mucho valor; es muy importante porque el Poder Legislativo es una institución fundamental del sistema republicano y de la democracia”.

Marengo moderó la presentación del libro y entrevistó a García, además de resaltar que “es un periodista de datos que no pierde la mirada social”. Al final, hubo espacio para consultas del público, comentarios y anécdotas de exempleados de Mackentor. Después, García firmó ejemplares y saludó a los interesados en su obra.

García contó que la empresa Mackentor, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, fue ocupada y vaciada por militares del Tercer Cuerpo de Ejército en abril de 1977, en complicidad con la Justicia federal. Esta maniobra tuvo como principal beneficiario al grupo Supercemento, que se apoderó de la obra del segundo acueducto Villa María-San Francisco (adjudicada por licitación pública a Mackentor en 1972) y de una fábrica de caños. Supercemento, que tenía el control casi monopólico de las obras de infraestructura como los acueductos, al momento de los hechos tenía como accionistas a Julián Astolfoni, el grupo Macri y Filiberto Bibiloni.

“Las apropiaciones de empresas fueron varias en Argentina, pero esta fue una de las más importantes; durante 48 años hubo impunidad total para quienes concretaron el delito, y la mayoría de las víctimas fallecieron en el ínterin de este proceso de impunidad y protección judicial”, expresó García.

Respecto del texto, el autor considera que “son, por lo menos, cuatro libros en uno”. En este sentido, precisó que la primera parte se refiere a la apropiación de Mackentor y al “robo” de la obra del acueducto Villa María-San Francisco; la segunda, está constituida por las historias de las víctimas de Mackentor; la tercera, es la historia de Gustavo Roca, abogado y síndico de la empresa, quien se debió exiliar; y la cuarta parte es la historia de Natalio Kejner (presidente y uno de los fundadores de la empresa) y de la persecución que padeció.

Cabe recordar que Mackentor fue una compañía dedicada a la construcción, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, y obras en todo el país, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977 con la excusa de que financiaba a organizaciones guerrilleras, secuestrando a directivos y empleados. Nunca se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.

La compañía tenía como principal accionista a Natalio Kejner, y participaban en la propiedad sus equipos técnicos y empleados. Era una poderosa empresa constructora en los años ’60 y ’70, equivalente a compañías como Juan Chediack y algo menor que IECSA del grupo Macri, entre otras.

Por último, García afirmó que “el saqueo militar y judicial de Mackentor es una historia que rompe los estereotipos simplistas sobre los objetivos del golpe cívico-militar de 1976. Mackentor revela que hubo corrupción y terrorismo de Estado, las dos cosas. También que la dictadura persiguió a empresarios que se enfrentaban a su proyecto económico y a sus negocios”.

DÓNDE SE PUEDE ADQUIRIR EL LIBRO

El libro se puede adquirir en las librerías de Córdoba, a través de la web de Editorial Recovecos y en el stand N°68 de la Feria del Libro.

