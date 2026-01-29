Córdoba: Presentan un proyecto para instalar cámaras de vigilancia barrial en los CPC

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR, Construyendo Córdoba), presentó un proyecto de ley para crear el “Sistema Municipal de Monitoreo y Prevención Ciudadana Integrada”, destinado a la instalación y funcionamiento de centros de monitoreo con cámaras de seguridad en cada Centro de Participación Comunal (CPC) de la Ciudad de Córdoba, en articulación con la Policía de la Provincia de Córdoba, la Guardia Urbana Municipal, el programa Ojos en Alerta y la Policía Barrial.

La iniciativa fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa. Señala que “el sistema tendrá como objetivo fortalecer la prevención del delito, mejorar el control de accesos a los barrios, optimizar la respuesta ante emergencias y consolidar una política de corresponsabilidad entre el Municipio y la Provincia en materia de seguridad ciudadana”.

Rossi argumenta que “la seguridad ciudadana constituye una de las principales demandas de la sociedad y requiere una respuesta integral, coordinada y moderna por parte del Estado en todos sus niveles” y resalta que “la Provincia de Córdoba ha desarrollado un sistema de videovigilancia de gran envergadura que actualmente supera las 2.700 cámaras y domos de seguridad, concentrados principalmente en la ciudad capital y en grandes centros urbanos como Río Cuarto, San Francisco, Villa María y Villa Carlos Paz”. En esa línea, apunta que “estos dispositivos son gestionados por el Centro de Control Video Operativo Provincial y operan las 24 horas del día, conectados de manera permanente al sistema de emergencias 911, lo que demuestra la capacidad técnica y operativa existente para el monitoreo continuo del espacio público”.

Agrega que “la Ciudad de Córdoba cuenta actualmente con 17 Centros de Participación Comunal (CPC) operativos, producto de un proceso de descentralización administrativa que busca acercar el Estado municipal a los barrios. Estos centros cubren distintas zonas estratégicas de la ciudad, como Argüello, Colón, Monseñor Pablo Cabrera, Villa El Libertador, General Paz, Alta Córdoba, entre otras, brindando trámites, servicios y actividades culturales”.

Y plantea que “sin embargo, los CPC aún no cumplen un rol activo en materia de prevención mediante tecnología de videovigilancia propia, a pesar de su ubicación estratégica y su potencial como nodos territoriales de control urbano. Esto representa una oportunidad concreta para fortalecer la seguridad ciudadana a partir de la infraestructura ya existente”.

Sigue diciendo que “la Guardia Urbana Municipal (GUM), que comenzó a operar en marzo de 2024, cuenta actualmente con una flota aproximada de 70 vehículos entre autos y camionetas y con cerca de 400 agentes civiles. Esta fuerza municipal constituye una herramienta clave para la prevención, el ordenamiento urbano y la presencia estatal en el territorio, pero su eficacia depende en gran medida de la disponibilidad de información inmediata y confiable. En este contexto, la creación de centros de monitoreo en cada CPC, dotados de cámaras de seguridad municipales e integrados al sistema provincial, permitiría -entre otros objetivos- complementar y ampliar la cobertura del sistema de videovigilancia existente, potenciar la capacidad operativa de la Guardia Urbana Municipal, y fortalecer la prevención del delito desde una lógica territorial”.

El legislador radical resalta que “la integración con el programa Ojos en Alerta refuerza el modelo de seguridad participativa, permitiendo que las alertas ciudadanas puedan ser verificadas de manera inmediata mediante cámaras municipales y derivadas en tiempo real a los organismos correspondientes, generando confianza en el sistema y una respuesta estatal visible y eficaz”.

Por último, indica que “este proyecto no pretende sustituir ni duplicar las funciones de la Policía de la Provincia, sino consolidar una política de cooperación institucional, donde el Municipio asuma un rol activo en la prevención y el control urbano, bajo el principio de corresponsabilidad en materia de seguridad” y argumenta que “de este modo, los CPC dejarán de ser exclusivamente centros administrativos para transformarse en verdaderos centros integrales de prevención, monitoreo y articulación territorial, fortaleciendo la presencia del Estado en los barrios y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.