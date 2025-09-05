Córdoba: Presentan un pedido de informe sobre la “crítica situación institucional” en Estancia Vieja

El legislador provincial Walter Gispert (Frente Cívico), presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo Provincial, solicitando precisiones sobre “la grave situación institucional” que atraviesa la Comuna de Estancia Vieja, en el Departamento Punilla.

El pedido, señala el comunicado de prensa, se enmarca “en la creciente preocupación de los vecinos, quienes denuncian irregularidades administrativas y una virtual parálisis en el funcionamiento comunal tras la renuncia del tesorero, la falta de reemplazo conforme a la ley y los conflictos internos de la Comisión Comunal”.

En el proyecto, Gispert solicita al gobernador Martín Llaryora y al ministro de Gobierno Manuel Calvo, que informen “si consideran que existe acefalía según lo establecido en la Ley 8102, qué medidas se adoptarán para garantizar la institucionalidad —incluyendo una eventual intervención o convocatoria a elecciones extraordinarias— y si se han iniciado auditorías administrativas o investigaciones frente a los presuntos desmanejos financieros”.

Vecinos de Estancia Vieja ya habían presentado una nota formal al legislador expresando su preocupación por la falta de transparencia, la ausencia de convocatoria a Asamblea Anual y la presunta designación irregular de autoridades, reclamando que se restituya la legitimidad democrática.

“La Legislatura no puede permanecer indiferente. El Estado de Derecho exige que la legalidad se respete y que la voluntad popular expresada en las urnas tenga plena vigencia. Por eso pedimos un informe urgente y exhaustivo al Poder Ejecutivo”, concluyó Gispert.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y FAMILIAR

Gispert también presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley N° 10.857 para ampliar las competencias en materia de violencia de género y familiar, con el objetivo de garantizar una respuesta judicial más rápida, efectiva y sin dilaciones.

La iniciativa propone que, además de los actuales Juzgados de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas, también los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1° y 2° nominación participen del cronograma de turnos dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia, en distintas sedes judiciales de la provincia.

“Hoy la concentración de todas estas causas en un solo juez ha generado un cuello de botella que conspira contra el derecho a una tutela judicial efectiva. No se trata de cuestionar la capacidad de los magistrados, sino de reconocer que la estructura es humanamente insuficiente. Esta reforma busca descomprimir, agilizar y, sobre todo, proteger de manera inmediata a las víctimas”, explicó Gispert.

El proyecto se fundamenta en la necesidad de asegurar medidas de protección sin demoras, ya que situaciones como exclusiones del hogar o restricciones de acercamiento requieren resoluciones urgentes. Gispert advirtió que el esquema actual provoca demoras en audiencias y medidas cautelares, lo que expone a las víctimas a mayores riesgos.

Por último, el legislador destacó que “la modificación no implica costos presupuestarios adicionales y se enmarca en el mandato constitucional de brindar tutela judicial continua y efectiva, así como en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de protección de derechos de las mujeres (Convención de Belém do Pará y CEDAW)”.

—

