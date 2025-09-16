Córdoba: Presentan un pedido de informe por la obra de pavimentación de la Ruta E64

El legislador provincial Walter Gispert (Frente Cívico, Punilla) presentó en la Legislatura Unicameral de Córdoba un pedido de informe al Poder Ejecutivo Provincial respecto a la obra de pavimentación de la Ruta E64. La iniciativa plantea preocupación sobre los efectos que puede tener sobre la reserva natural de La Calera y sobre las pruebas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el campo de concentración de La Perla.

El planteo solicita que, en un plazo de diez días, el Ejecutivo brinde precisiones sobre:

“- Si la obra forma parte del Plan de Obras Públicas 2025 y bajo qué partida presupuestaria se prevé su financiamiento.

“- Si se dio intervención a las autoridades del Espacio de Memoria “La Perla”, atento a la cercanía de la obra con dicho sitio.

“- El detalle desagregado de los costos, teniendo en cuenta que el valor del kilómetro se estima en alrededor de $2.000 millones, según registros periodísticos.

“- Las empresas que hayan manifestado interés en radicarse en la zona a partir de la obra, indicando su origen y beneficios fiscales previstos.

“- El acuerdo firmado entre el Gobierno de Córdoba y el Ministerio de Defensa de la Nación sobre la Reserva La Calera.

“- La clasificación de la zona según la Ley de Bosques Nativos y si se realizó el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente.

“- La eventual convocatoria a audiencia pública y la intervención del Consejo Provincial de Ambiente (COPA).

“- Y el dictamen jurídico que respalde la viabilidad de desafectar tierras protegidas”.

En los fundamentos, Gispert advirtió sobre el impacto ambiental que “podría implicar la desafectación parcial de la Reserva Natural de la Defensa “La Calera”, un área de más de 5.000 hectáreas que resguarda biodiversidad clave y recursos hídricos. Asimismo, subrayó el riesgo de que las obras afecten pruebas vinculadas al ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio “La Perla””.

Por último, afirma que “queremos claridad, transparencia y garantías de que esta obra se enmarca en la legalidad y el respeto al ambiente y a la memoria histórica. No podemos permitir que la falta de controles derive en daños irreparables”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.