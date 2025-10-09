Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: Presentan proyecto para facilitar alquileres para jóvenes

Publicado

Imagen Ilustrativa.

Los legisladores provinciales Dante Rossi y Sebastián Peralta (UCR, Construyendo Córdoba) presentaron un proyecto de ley que propone beneficios en el régimen de alquileres para jóvenes. La iniciativa dispone el otorgamiento de créditos a tasa 0 para afrontar alquiler y mudanza a personas de hasta 35 años y estudiantes universitarios o de nivel superior no universitario.

El proyecto plantea que “a través del Banco de la Provincia de Córdoba se otorgue una línea de crédito a tasa cero, con plazo de devolución como máximo del vencimiento contractual, de hasta Pesos Un Millón ($ 1.000.000), para los locatarios de inmuebles de vivienda en regímenes de alquiler formal, con el objeto de afrontar los gastos de ejecución contractual, consistentes en primer mes de alquiler, depósito, mudanza y garantía, para personas de hasta 35 años; y de Pesos Un Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000) para los que acrediten ser estudiantes universitarios y/o superior no universitario de una institución pública de hasta 35 años”.

Turismo

En ese sentido, precisa que “el locatario deberá acreditar el monto requerido, determinando los gastos necesarios a los efectos de hacer frente a la ejecución contractual”.

Además, se establece un seguro de caución a través del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., con una bonificación del 50% de su valor, “para mercedes locativas que no superen un valor de Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000) mensuales. Para la fianza estudiantil la bonificación será del 60 %”.

Epec

También crea un Régimen Especial de Promoción Fiscal para Propietarios que manifiesten su decisión de mantener congelado el canon locativo del arrendamiento de su propiedad, durante el transcurso de los primeros seis meses del contrato, “cuyos inquilinos revistan la condición de estudiantes universitarios y/o superior no universitario de una institución pública de hasta 35 años”.

Indica que “el estado provincial, en el marco de éste régimen especial, mantendrá congelado el Impuesto Inmobiliario, por el mismo lapso, aplicándole un 10 % de descuento adicional, exhortando a los Municipios a que provean en el mismo sentido, respecto a la contribución sobre los inmuebles”.

Preventa Mackentor

En sus argumentos, Rossi y Peralta señalan que “la presente iniciativa tiene su fundamento en la intención de dinamizar el sector de las locaciones urbanas, a través de un plan de fomento en el que el Estado se involucre otorgando facilidades a inquilinos”, resaltan la existencia de “una crisis económica”, y expresa que “un estudio reciente del Foro de Análisis de la Construcción de dicha cámara estableció que el déficit habitacional en la Provincia de Córdoba es de 238 mil hogares, ya sea porque viven en una vivienda precaria o en situación de hacinamiento”.

Telecom

Por último, explican que “si bien el cambio de régimen legal en los alquileres hizo que aumentara la oferta de inmuebles, se observa en el mercado dificultades sobre todo en los jóvenes para hacer frente a los gastos de mudanza, además de que la modalidad ha cambiado: hoy los estudiantes alquilan entre 3 o 4 un departamento pequeño, para deducir los gastos”.

Los legisladores radicales Dante Rossi y Sebastián Peralta. (Foto: Archivo).

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Caso Lian: pidieron las detenciones de dos vecinos por tener archivos de abuso sexual infantil en sus celulares

La querella en el caso por la desaparición de Lian Flores en Ballesteros, Córdoba, solicitó al Juzgado Federal las inmediatas detenciones de los vecinos...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: El martes 14 de octubre se presenta el libro del caso Mackentor

El próximo 14 de octubre, a las 18 horas, en la sala Regino Maders de la Legislatura Histórica de Córdoba (Deán Funes 94, Córdoba...

Hace 3 días

Noticias

El Senado rechazó los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en pediatría y financiamiento universitario

El Senado rechazó este jueves los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en pediatría y el de financiamiento universitario, por lo que el...

3 octubre, 2025

Noticias

La transferencia de Fred Machado a Espert figura en una contabilidad oficial elaborada por el Bank of America

La transferencia del empresario argentino Federico ‘Fred’ Machado al actual diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert por 200.000 dólares...

3 octubre, 2025