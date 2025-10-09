Córdoba: Presentan proyecto para facilitar alquileres para jóvenes

Los legisladores provinciales Dante Rossi y Sebastián Peralta (UCR, Construyendo Córdoba) presentaron un proyecto de ley que propone beneficios en el régimen de alquileres para jóvenes. La iniciativa dispone el otorgamiento de créditos a tasa 0 para afrontar alquiler y mudanza a personas de hasta 35 años y estudiantes universitarios o de nivel superior no universitario.

El proyecto plantea que “a través del Banco de la Provincia de Córdoba se otorgue una línea de crédito a tasa cero, con plazo de devolución como máximo del vencimiento contractual, de hasta Pesos Un Millón ($ 1.000.000), para los locatarios de inmuebles de vivienda en regímenes de alquiler formal, con el objeto de afrontar los gastos de ejecución contractual, consistentes en primer mes de alquiler, depósito, mudanza y garantía, para personas de hasta 35 años; y de Pesos Un Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000) para los que acrediten ser estudiantes universitarios y/o superior no universitario de una institución pública de hasta 35 años”.

En ese sentido, precisa que “el locatario deberá acreditar el monto requerido, determinando los gastos necesarios a los efectos de hacer frente a la ejecución contractual”.

Además, se establece un seguro de caución a través del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., con una bonificación del 50% de su valor, “para mercedes locativas que no superen un valor de Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000) mensuales. Para la fianza estudiantil la bonificación será del 60 %”.

También crea un Régimen Especial de Promoción Fiscal para Propietarios que manifiesten su decisión de mantener congelado el canon locativo del arrendamiento de su propiedad, durante el transcurso de los primeros seis meses del contrato, “cuyos inquilinos revistan la condición de estudiantes universitarios y/o superior no universitario de una institución pública de hasta 35 años”.

Indica que “el estado provincial, en el marco de éste régimen especial, mantendrá congelado el Impuesto Inmobiliario, por el mismo lapso, aplicándole un 10 % de descuento adicional, exhortando a los Municipios a que provean en el mismo sentido, respecto a la contribución sobre los inmuebles”.

En sus argumentos, Rossi y Peralta señalan que “la presente iniciativa tiene su fundamento en la intención de dinamizar el sector de las locaciones urbanas, a través de un plan de fomento en el que el Estado se involucre otorgando facilidades a inquilinos”, resaltan la existencia de “una crisis económica”, y expresa que “un estudio reciente del Foro de Análisis de la Construcción de dicha cámara estableció que el déficit habitacional en la Provincia de Córdoba es de 238 mil hogares, ya sea porque viven en una vivienda precaria o en situación de hacinamiento”.

Por último, explican que “si bien el cambio de régimen legal en los alquileres hizo que aumentara la oferta de inmuebles, se observa en el mercado dificultades sobre todo en los jóvenes para hacer frente a los gastos de mudanza, además de que la modalidad ha cambiado: hoy los estudiantes alquilan entre 3 o 4 un departamento pequeño, para deducir los gastos”.

