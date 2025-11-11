Córdoba: Presentan la Ley de Loteos Cooperativos en un Congreso de Cooperativas y Mutuales

Conéctate con nosotros

El legislador Matías Chamorro expuso sobre la Ley de Loteos Cooperativos en un congreso santafesino. (Foto: Prensa).

El legislador provincial Matías Chamorro (Partido Socialista – Provincias Unidas) presentó la Ley de Loteos Cooperativos en el Congreso de Mutuales y Cooperativas realizado en la ciudad de Santa Fe. Chamorro expuso sobre la Ley Provincial 10.362 de Hábitat, de su autoría, recientemente promulgada en Córdoba. La norma incorpora a cooperativas, mutuales, sindicatos y asociaciones civiles sin fines de lucro en los procesos de planificación, desarrollo y fraccionamiento de suelo urbano, promoviendo loteos sociales con servicios básicos y criterios de equidad territorial.

La jornada fue organizada por la Federación de Entidades Mutualistas Brigadier Gral. Estanislao López, junto al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe y la Secretaría Provincial de Mutuales, Cooperativas y Emprendedores, encabezada por Gonzalo Toselli.

Durante el encuentro, autoridades de distintas provincias compartieron experiencias sobre políticas públicas que fortalecen al movimiento mutual y cooperativo. En ese marco, Chamorro presentó la experiencia cordobesa.

“En un contexto nacional marcado por la timba financiera que asfixia a los sectores de la economía social y desmantelan los programas de hábitat y desarrollo comunitario, espacios como este son una muestra de que desde las provincias seguimos construyendo alternativas. El federalismo se defiende con trabajo conjunto, con políticas públicas que nazcan desde los territorios y con una mirada solidaria del desarrollo”, afirmó el legislador socialista.

También resaltó que “la articulación entre provincias de la Región Centro y sectores de la economía social es clave para construir un modelo de desarrollo con inclusión, donde el derecho al hábitat y a la vivienda digna sea una realidad para todas y todos”.

Apuntó, en esa línea, que “nuestra región —que aporta más del 30 % del PBI nacional y concentra buena parte de la producción agroindustrial, tecnológica y universitaria del país— tiene la responsabilidad de marcar el camino de un federalismo activo, productivo y solidario”.

