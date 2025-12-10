Córdoba: Piden que los legisladores nacionales “no voten el presupuesto de Milei” si no se salda la deuda con la Caja de Jubilaciones

El legislador Dante Rossi (UCR, bloque Construyendo Córdoba) presentó un proyecto de resolución que pide a senadores y diputados nacionales por Córdoba, que “rechacen con su voto el presupuesto enviado por el Presidente Javier Milei para el caso de que no contemple los fondos necesarios que por ley adeuda a nuestra Provincia referido al déficit de nuestro sistema previsional”.

La iniciativa, también demanda que los legisladores cordobeses “exijan legislativamente el cumplimiento del Convenio de Financiamiento entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba firmado el 14 de mayo de 2025 ante la Corte Suprema de Justicia, en lo referido a la determinación del resultado definitivo de los períodos ya vencidos”.

Señala el legislador radical que “el Gobierno de la Provincia estableció en el artículo 63 del Presupuesto la facultad de incrementar hasta un 4% los aportes a la Caja de Jubilaciones, para paliar un déficit que se aproxima a los 720.000 millones de pesos. Esta medida generó la lógica reacción de los gremios estatales. La reacción de las máximas autoridades del oficialismo fue amenazar con entregar la caja a la nación o a los gremios, y con realizar descuentos a los activos de los sectores más deficitarios”.

Agrega que esta postura sucede “a pesar de que la Nación nos debe más de 1 billón de pesos. Es más fácil pelearse con los trabajadores que con el Presidente de la Nación. Llegó la hora de que el gobierno deje de especular con la cuestión electoral y reclame por todas las vías lo que es de Córdoba”.

Recuerda Rossi, que “el 14 de mayo de 2025, y por intermedio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se llevó a cabo un Convenio de Financiamiento entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba (…) que la Nación cumple a cuentagotas con el envío de los cinco mil millones mensuales, que no representan casi nada respecto a la cuantía de la deuda, pero mira para otro lado y la Anses no calcula la deuda que tiene con nuestra provincia. Tiene vencidos desde el 2017 hasta el 2022”.

Expresa, además, que “a pesar del flagrante incumplimiento, la provincia no ha pedido que caduque de pleno derecho la ejecución del presente acuerdo, lo que habilitaría a cursar intimaciones por el plazo de 15 (QUINCE) días para reactivar tal colaboración recíproca”.

