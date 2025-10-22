Conéctate con nosotros

Córdoba: Piden que la Legislatura acompañe la Moción de Censura contra Guillermo Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos. (Foto: Gentileza Expediente Político / Archivo).

El legislador provincial Dante Rossi (UCR, Construyendo Córdoba) presentó un proyecto de resolución en el que insta a los diputados nacionales por Córdoba para que, “conforme sus atribuciones determinadas en la Constitución Nacional, voten a favor la moción de censura planteada contra el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, por la causal de mal desempeño en sus funciones”.

Puntualmente, Rossi le endilga “ser el responsable de la suscripción de los Decretos N° 681/2025, 759/2025 y 760/2025, que condicionan o difieren la entrada en vigencia de las leyes 27.793 (emergencia nacional en discapacidad), 27.795 (financiamiento universitario y recomposición salarial docente) y 27.796 (emergencia sanitaria pediátrica)”.

A través de un comunicado de prensa, el legislador radical afirma que “en un franco desconocimiento del estado de derecho, el gobierno nacional mediante los Decretos 681/2025, 759/2025 y 76072025, condicionó y/o difirió la aplicación de las leyes de emergencia en materia de discapacidad, el financiamiento universitario y la emergencia sanitaria pediátrica”.

Expresa que “los responsables directos de semejante vulneración de la democracia son el Presidente de la Nación y el Jefe de Gabinete Guillermo Francos” y manifiesta que “en estos tres temas se manifiesta la crueldad y la verdadera filosofía de la administración nacional”.

Luego plantea que “hay plata para cinco cerealeras, para la SIDE, para la compra de aviones cuando no hay ninguna hipótesis de conflicto, para bajar la alícuota de bienes personales a las grandes fortunas, y para eliminar las retenciones para las mineras, pero no hay para sostener el Garrahan, para sostener la educación pública o para mejorar la situación de miles de personas con discapacidad”.

Finalmente, apunta que “Milei aplica un modelo económico que deja afuera de condiciones mínimas de bienestar a la gran mayoría del pueblo argentino. A la crueldad ya la conocemos. Al desprecio por la democracia aún no. Es insólito que un gobierno no respete al Congreso de la Nación, y que se niegue a aplicar leyes. Esto no puede quedar como una actitud más. No podemos de ninguna manera seguir deteriorando el sistema de derecho. Por ello, frente a la moción de censura planteada contra el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, pedimos a nuestra Legislatura Provincial que se exprese en el sentido de apoyar la misma, y reclamar la renuncia del funcionario. Nada ni nadie puede estar fuera de la ley”.

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR).

