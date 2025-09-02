Córdoba: Piden impulsar “juicio político” a Bullrich por solicitar el allanamiento de un medio de comunicación

El legislador provincial Dante Rossi (UCR, bloque Construyendo Córdoba) presentó un proyecto de resolución para “instar a los diputados nacionales por Córdoba para que, conforme sus atribuciones determinadas en el artículo 53 de la Constitución Nacional, impulsen ante el Congreso de la Nación el juicio político en contra de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich”.

Cita como causa “el mal desempeño en sus funciones, al haber realizado una presentación judicial que representa un brutal ataque a la libertad de expresión, buscando que se allane un canal de streaming y a periodistas, en un acto de autoritarismo inconcebible”.

Dice el comunicado de prensa que “Bullrich realizó una presentación judicial a los efectos de que la Policía Federal allane el Canal de Steaming Carnaval, a Pablo Toviggino, a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico y al abogado Franco Bindi, lo que tuvo como correlato la decisión del Juez Alejandro Maraniello de ordenar el cese de difusión de los audios grabados en la casa de gobierno que se atribuyen a Karina Elizabeth Milei”.

Agrega el comunicado de prensa que “asimismo, a través de la vocería presidencial se informó una “operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral con presunta influencia extranjera”.

Estamos frente a un brutal ataque a la libertad de expresión, que busca violar el secreto de las fuentes periodísticas, en medio de graves denuncias de casos de corrupción”.

Sigue diciendo que “lo sucedido en ANDIS tuvo su continuidad con sospechas de sobreprecios alevosos en la compra de lentes oculares por parte del PAMI. El Gobierno en vez de intentar demostrar inocencia y aclarar lo sucedido, busca tapar el sol con las manos a través de medidas autoritarias y de flagrante violación de nuestros preceptos constitucionales”.

Resalta que “el constitucionalista Andrés Gil Domínquez expresó con claridad que una cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo que impone una censura previa a la función periodística afecta la libertad de expresión”.

También apunta que “a la descalificación de periodistas ensobrados endilgada a todos los que osan informar algo que no le gusta al gobierno, hoy le agregan la pretensión autoritaria de acallar por la fuerza a los que piensan distinto. Es gravísimo lo que ocurre”.

