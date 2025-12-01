Córdoba: Piden investigar “la responsabilidad política de la voladura de los Polideportivos”

Los legisladores provinciales Dante Rossi y Sebastián Peralta (UCR, bloque Construyendo Córdoba) presentaron un proyecto para que la Legislatura cree una comisión investigadora sobre las causas de “la voladura de los polideportivos sociales de Miramar de Ansenuza y de Barrio Los Álamos de la Ciudad de Córdoba, y sobre las responsabilidades técnicas de la empresa a cargo y políticas de los funcionarios intervinientes”.

A través de un documento de prensa, los legisladores señalan que “un viento de cerca de 70 km. por hora generó en los dos casos consecuencias gravísimas, que podrían haber producido la muerte de personas. Se volaron las chapas y se cayó la estructura completa”.

Agregan Rossi y Peralta que “a simple vista se puede advertir postes anclados con un fierro fino en el primero de los casos, y en el segundo, sujetados sólo con una especie de encastre. Hubo irresponsabilidad de la empresa constructora y de quieres controlaron la obra. En definitiva, responsabilidad de la empresa constructora, pero también política”.

Explica el informe que “las comisiones investigadoras se encuentran expresamente previstas en el Artículo 103 de la Constitución provincial. Su objetivo no se confunde en manera alguna con la actuación jurisdiccional ya que su fin no es aclarar delitos sino de coadyuvar al ejercicio de las funciones de control”.

Señala también que “la comisión de investigación es una manifestación de las facultades de información de la Legislatura y, en consecuencia, se propone dotarla de amplias facultades para la consecución de sus fines. El objeto de la Comisión que proponemos crear, se encuentra resumido en los artículos 2 y 6 de nuestra iniciativa”.

Por último, afirma que “500 millones de pesos cuesta la construcción de cada polideportivo. Valoramos el cierre preventivo de todos, y la decisión de iniciar acciones judiciales en contra de las empresas responsables y buscamos desde la legislatura colaborar con la investigación y también avanzar sobre la responsabilidad política de lo sucedido”.

