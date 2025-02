Córdoba: Piden informes por la contratación de una empresa para servicios de jardinería en predios municipales

El Bloque de Concejales del Frente Cívico presentó una serie de pedidos de informes por la contratación por parte del Ente BioCórdoba de una empresa privada para servicios de jardinería en el predio del “Parque de la Biodiversidad” y dos zonas del Parque Sarmiento. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa.

Por un lado, exigen al Municipio que a través del Ente BioCórdoba brinde toda la información disponible respecto a la subasta electrónica que derivó en la contratación de EcoService S.R.L, por $555 millones de pesos anuales actualizables para las tareas de parquización.

Graciela Villata, presidenta del bloque, cuestionó la contratación argumentando que “queremos que nos detallen cuál fue el cálculo que realizaron para determinar este costo tan desmesurado. El mismo asciende a aproximadamente 1,5 millones de pesos por día. Lo más cuestionable es el hecho de que la Municipalidad de Córdoba ya cuenta con una Dirección de Espacios Verdes dedicada a estas tareas. El excesivo monto, la superposición de funciones y el hecho de que en la compulsa, supuestamente, haya existido un solo oferente, no hace más que sembrar muchas dudas sobre la transparencia del Ente BioCórdoba y este proceso”.

Otra polémica con el Ente surge a partir de los animales que todavía habitan el predio del ex Zoológico, rebautizado como “Parque de la Biodiversidad”. Desde el Municipio han informado a la prensa que actualmente aún habitan más de 800, pero los concejales accedieron a actas de muertes de varios de ellos y preguntan por la salud de los que aún están.

En ese sentido, el concejal Martín Juez planteó que “la gestión del Ente es demasiado poco transparente en su totalidad. Le han cerrado la puerta a instituciones, fundaciones, profesionales, y el directorio no presenta los informes que le corresponden por Ordenanza para saber sobre el estado de salud de los animales. Los empleados tienen prohibido hablar con la prensa, pero nos enteramos por actas firmadas por las autoridades que están registradas muchísimas muertes de animales más que las que denunciamos penalmente desde el año 2023. No podemos determinar cómo, ni cuántas, ni por qué. Enzo Cravero y todos los funcionarios que lo acompañan tienen la obligación de brindar respuestas”.

Por su parte, el concejal José María Romero Vázquez, recordó que “desde que se creó el Ente BioCórdoba, el mismo cuenta con denuncias penales por maltrato animal, muertes dudosas y amparos judiciales en curso. No se conoce cómo están los animales. No se presentan balances contables públicos. No sé sabe cuántos funcionarios políticos hay nombrados. No hay información de acceso público respecto a los animales que ingresan, egresan o mueren en el Parque. No se finalizó el “Plan Maestro”. No se convocó a Audiencia Pública para tratar el horizonte de reconversión del “zoológico a Parque de la Biodiversidad”, y aún así, se abrió el predio al público, engañando a la ciudadanía en el año 2023 en plena campaña electoral. El Directorio del Ente incumple sistemáticamente la Ordenanza 13.078 y esto es de una gravedad institucional inusitada”.

Cabe recordar que el Frente Cívico a través de Tomás Casañas Lerner, quien fuera director por la Minoría en el Ente, presentó una denuncia penal por maltrato animal e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el Secretario de Ambiente Jorge Folloni y Martín Llaryora en el año 2023, ante la reapertura al público del ex zoológico.

