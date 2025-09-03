Córdoba: Piden dar nuevamente de alta a las pensiones por discapacidad suspendidas por Milei

La diputada nacional y candidata por la reelección, Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) pidió este martes devolver las pensiones por discapacidad que fueron suspendidas por el presidente Javier Milei. La legisladora realizó el planteo en la reunión de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí agregó que, según datos aportados en comisión, “las bajas alcanzan a 110 mil personas, dentro las cuales 90 mil tuvieron problemas de validación de domicilio, la base de datos o la recepción de los telegramas, y el 40% directamente no llegó a destino”.

De la Sota hizo expresó, además, que “en Córdoba hay mucha gente a muchos kilómetros de una ruta que no tiene posibilidad de que le llegue un telegrama. Explíquenme cómo hace una persona que quizás está sola o con una sola persona a cargo para llegar a tiempo a un lugar determinado, con un médico que ni siquiera sabía lo que tenía que hacer. Gente grande, que vive lejos de los grandes centros urbanos. Eso es muy cruel. Muchas oficinas de ANSES que había en nuestra provincia ya no están más”.

Tras considerar “una gran perversión realizar hechos de corrupción con fondos para las personas con discapacidad”, la diputada afirmó: “No tienen idea de lo que es la discapacidad, cómo vive la gente en el interior del país y cómo han llegado a obtener esa pensión, después de años y años de trámites difíciles y con ayuda. Y si no está el Estado ahí quién lo va a ayudar. El estado tiene esa razón de ser, cuidar y velar por las personas y los sectores más vulnerables. Esto, evidentemente, con el actual gobierno, no es así”.

De la Sota pidió “suspender la baja en las pensiones, porque quien lo hizo, hoy está cuestionado por hechos de corrupción. No podemos volver a tener miles de personas con discapacidad peleando aquí frente al Congreso, con lo que significa el costo psicológico emocional y económico para ellos”.

Finalmente, dijo que “algunos diputados gracias a Dios se están dando cuenta de qué venía a proponer y ofrecer Javier Milei como modelo económico, político, social e ideológico. Espero que quienes lo hayan acompañado colaboren ahora para que estas situaciones no vuelvan a suceder. En los audios queda claro que se estaba defendiendo un porcentaje para Karina Milei”.

