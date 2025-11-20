Córdoba: Picat pasó de “radical con peluca” a libertario

El último legislador electo por la UCR, en las elecciones de 2023, el ex intendente de Jesús María, Luis Picat, formalizó este martes su pase a La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente ultraderechista Javier Milei. Así, Picat completó el viaje desde su condición de “radical con peluca”, que había adquirido al apoyar al gobierno nacional en la Cámara Baja, escindiéndose del bloque de diputados de la UCR, a libertario. Picat había sido expulsado del radicalismo a fines del año pasado.

El cordobés no viajó solo hasta las oficinas de Martín Menem y Gabriel Bornoroni, dos hombres de la hermana presidencial Karina Milei que lo recibieron en las oficinas del primero. Lo hizo con otros dos ex radicales, José Tournier (Corrientes, enfrentado con el gobernador radical Gustavo Valdés), y Mariano Campero (Tucumán), que aspira a ser el candidato único de la oposición al peronismo en 2027. Los tres habían conformado la bancada Liga del Interior y funcionaban en interbloque con LLA, que ahora pasó de 88 a 91 integrantes acercándose a los 98 que tiene Unión por la Patria (UxP).

La bancada libertaria aspira también a sumar a otros dos legisladores, una ex PRO, Verónica Razzini, y al diputado del PRO Alejandro Bongiovanni, para tratar de lograr el objetivo de convertirse en la primera minoría de Diputados. Se trata de una meta que no solo le daría mayor volumen político, sino también le permitiría reclamar más lugares en las comisiones estratégicas que definen el funcionamiento del Congreso.

El presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, le dio la bienvenida a Picat través de las redes sociales a la Libertad Avanza y señaló que “seguimos sumando leones para aprobar las leyes que necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”.

Cabe recordar que la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, ya aportó ocho legisladores que venían del Pro y se transformaron en libertarios.

El peronismo arranca con 98 legisladores desde diciembre, pero tiene el riesgo de que se reduzca su representación, ya que el gobernador de Catamarca Raúl Jalil (Peronista) armaría un bloque propio con sus cuatro diputados, provincializando su representación. Recibiría a cambio la porción nacional de la empresa de minería estatal YMAD (Yacimiento Minero Aguas de Dionisio) a la órbita provincial, lo que le permitiría controlar el negocio minero en su provincia. Seguiría de este modo el movimiento que hizo otro mandatario del PJ, el tucumano Osvaldo Jaldo, que conformó un bloque propio separado del PJ (Independencia).

QUIÉN ES PICAT

Picat llegó a la Cámara Baja en 2023, encabezando las listas de Juntos por el Cambio (JxC) y luego de haber apoyado a Patricia Bullrich en la interna presidencial contra el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Dentro de la UCR, de la que había sido expulsado en diciembre pasado, luego de haber apoyado el veto presidencial al aumento jubilatorio y el incremento del presupuesto universitario, integraba el sector del diputado nacional Rodrigo De Loredo, cuyo mandato finaliza el 10 de diciembre próximo.

Sin embargo, después de este paso, amplió la distancia de su antiguo compañero de ruta, también cercano al espacio libertario, pero que no dio un salto formal y tiene otra terminal como punto de ingreso al universo violeta: El influyente asesor presidencial sin cargo público, Santiago Caputo. Picat, en cambio, quedó integrado al colectivo dirigido por Karina Milei, la secretaria General del gobierno nacional.

Con 51 años, el diputado cordobés es licenciado en Informática por la Universidad Blas Pascal, cuenta con una maestría en Negocios por la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. También ha participado en la magistratura sobre Economía Pública y Políticas Económicas Sociales y Regionales en la Universidad Nacional de Córdoba. Es propietario del frigorífico Qualita S.A. y de la firma La Quimera S.A., dedicada a la cría de ganado porcino y el cultivo de soja, maíz y trigo. Fue presidente de la Sociedad Rural de Jesús María hasta 2018 y en 2019 fue elegido intendente de Jesús María, cargo que desempeñó hasta 2023.

De ideología liberal, defendió y apoyó al gobierno nacional desde su asunción, aunque su decisión de votar en sintonía con el veto presidencial al aumento a los jubilados y el incremento del presupuesto universitario en septiembre de 2024, fue el punto de inflexión para que, ahora, un año y dos meses después, cambie de camiseta definitivamente.

LOS 10 DIPUTADOS CORDOBESES DEL BLOQUE LIBERTARIO DESDE EL 10 DE DICIEMBRE

-Gabriel Bornoroni (2023-2027).

–Gonzalo Roca (2025-2029).

–Laura Soldano (2025-2029).

–Marcos Patiño Brizuela (2025-2029).

–Laura Rodríguez Machado (2025-2029).

-Enrique Lluch (2025-2029).

-Belén Avico (2023-2027).

-María Cecilia Ibañez (2023-2027).

–Luis Picat (2023-2027).

-María Celeste Ponce (2023-2027).

