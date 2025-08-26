Conéctate con nosotros

[Córdoba]: Passerini: “El déficit se supera agrandando la economía, no achicando sueños ni prohibiendo objetivos”

Publicado

El intendente Daniel Passerini y el viceintendente, Javier Pretto.

“El déficit se supera agrandando la economía, no achicando sueños ni prohibiendo objetivos. Nuestro camino es orden fiscal con la gente adentro, Córdoba mide su éxito por la cantidad de vidas que transforma”, afirmó el intendente Daniel Passerini al presentar este martes, los avances del Plan de Metas en el Concejo Deliberante de la Capital provincial y en abierto cuestionamiento a la política económica del gobierno del presidente Javier Milei.

El Plan de Metas es una herramienta pública que “reúne los objetivos que la Municipalidad de Córdoba se propone concretar en el período 2024-2027”. La gestión municipal 2023-2027, presentó 372 metas con 416 indicadores a cumplir, agrupadas en cuatro ejes: Seguridad, Bienestar Integral e Inclusión, Ciudad Inteligente y Desarrollo Local Sostenible; y bajo los principios rectores de conectar, integrar y humanizar. Según indica el informe oficial, “del total, el 45% de las metas ya fue cumplida o presenta importantes avances en su ejecución, cuando restan más de dos años para que finalice el actual mandato”.

“En diciembre de 2019, junto al hoy gobernador, Martín Llaryora, iniciamos una transformación histórica que comenzó a sacar a la ciudad de una situación muy complicada. Lo que alguna vez planificamos hoy debemos rediscutirlo, en el marco de una crisis profunda que golpea al país por el fuerte ajuste económico nacional”, inició su discurso Passerini.

“Hoy en Argentina se sigue debatiendo el ajuste fiscal. Córdoba no desconoce esta necesidad: la sostenibilidad financiera es un deber de todo gobierno responsable. Pero el déficit no puede recaer siempre sobre los que menos tienen. El verdadero ajuste debe comenzar por los privilegios, los gastos superfluos de la casta y no por la leche en la mesa de una familia o el medicamento en la mano de un jubilado. Nuestro camino es otro: orden fiscal con la gente adentro, con una mirada sensible y humana”, subrayó.

“El déficit se supera agrandando la economía, no achicando sueños ni prohibiendo objetivos. Nuestro foco es priorizar lo urgente y profundizar lo estructural para un cambio futuro. Lo primordial sigue siendo atender a quienes más lo necesitan, y hemos avanzando en ese sentido. Córdoba va a salir adelante porque tiene talento, creatividad y una comunidad organizada. Córdoba no está destinada a resistir: está destinada a liderar”, remarcó.

“En Córdoba no medimos el éxito por la cantidad de cemento que colocamos o la tecnología que incorporamos, sino por la cantidad de vidas que transformamos: cada escritura entregada, cada niño con acceso a la educación digital, cada adulto mayor que recupera dignidad y compañía, cada persona con discapacidad que encuentra oportunidades es la medida de nuestro progreso. Córdoba no va a renunciar a su ambición de grandeza, seguiremos siendo un faro de innovación, producción y cultura donde el sector público y privado construyen juntos”, concluyó el jefe comunal.

Los avances pueden encontrarse en el siguiente LINK.

