Córdoba: Panahi, Trier, Linklater y Godard en la programación de febrero del Cineclub

La grilla del Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49, Córdoba Capital) se pone en marcha el 5 de febrero e incluye títulos como “Fue solo un accidente”, de Jafar Panahi; la multipremiada “Valor sentimental”, de Joachim Trier, y “Nouvelle Vague”, de Richard Linklater, junto al reestreno de “Sin aliento”, de Jean-Luc Godard.

El Cineclub Municipal vuelve a encender el proyector con una selección de películas recientes del circuito internacional, reconocidas en festivales y premios, y una propuesta que pone en relación el cine contemporáneo con uno de los movimientos más influyentes de la historia cinematográfica: la Nouvelle Vague francesa.

Entre las primeras funciones se encuentra “Fue solo un accidente”, del director iraní Jafar Panahi, una película que aborda la memoria, la violencia y la idea de justicia a partir del encuentro entre un mecánico y quien podría haber sido su torturador en prisión. El film llega avalado por su recorrido en festivales y premios internacionales, incluyendo la Palma de Oro en Cannes. Las funciones y horarios son los siguientes:

-Jueves 5/2, 18:00 y 23:00 hs.

-Viernes 6/2, 15:30 y 20:30 hs.

-Sábado 7/2, 18:00 y 23:00 hs.

-Domingo 8/2, 15:30 y 20:30 hs.

-Lunes 9/2, 18:00 hs.

-Martes 10/2, 20:30 hs.

-Miércoles 11/2, 18:00 hs.

También forma parte de la grilla “Valor sentimental”, del noruego Joachim Trier, un drama familiar que pone en escena el reencuentro de dos hermanas con su padre, un reconocido director de cine, y las tensiones que emergen entre la creación artística, los vínculos y las decisiones del pasado. La película tuvo una amplia presencia en festivales como Cannes, Toronto y Sevilla. Las funciones y horarios son los siguientes:

-Jueves 5/2, 15:30 y 20:30 hs.

-Viernes 6/2, 18:00 y 22:30 hs.

-Sábado 7/2, 15:30 y 20:30 hs.

-Domingo 8/2, 18:00 y 22:30 hs.

-Lunes 9/2, 20:30 hs.

-Martes 10/2, 18:00 hs.

-Miércoles 11/2, 20:30 hs.

La programación suma además “Tardes de soledad”, documental de Albert Serra que retrata al torero Andrés Roca Rey desde una mirada íntima y contemplativa, y propone una reflexión sobre el riesgo, la tradición y la experiencia personal. Las funciones y horarios son los siguientes:

-Jueves 12/2, 15:30 y 20:30 hs.

-Viernes 13/2, 18:00 y 22:30 hs.

-Sábado 14/2, 15:30 y 20:30 hs.

-Domingo 15/2, 18:00 y 22:30 hs.

-Miércoles 18/2, 15:30 y 20:30 hs.

Desde el cine argentino, “Las corrientes”, de Milagros Mumenthaler, presenta la historia de Lina, una mujer en un momento de éxito profesional que, tras un viaje a Europa, comienza a revisar silenciosamente su propio pasado. El film fue premiado en San Sebastián dentro de la sección “Otra Mirada”. Las funciones y horarios son los siguientes:

-Jueves 12/2, 18:00 y 23:00 hs.

-Viernes 13/2, 15:30 y 20:30 hs.

-Sábado 14/2, 18:00 y 23:00 hs.

-Domingo 15/2, 15:30 y 20:30 hs.

-Miércoles 18/2, 18:00 y 23:00 hs.

La grilla de febrero incluye además “Nouvelle Vague”, de Richard Linklater, una película que reconstruye el nacimiento del movimiento cinematográfico francés a partir del rodaje de “Sin aliento” de Jean-Luc Godard. Las funciones y horarios son los siguientes:

-Jueves 19/2, 15:30 y 20:30 hs.

-Viernes 20/2, 18:00 y 22:30 hs.

-Sábado 21/2, 15:30 y 20:30 hs.

-Domingo 22/2, 18:00 y 22:30 hs.

-Lunes 23/2, 20:30 hs.

-Martes 24/2, 18:00 hs.

-Miércoles 25/2, 20:30 hs.

En diálogo directo con este estreno, el Cineclub propone el reestreno de Sin aliento (1960), clásico fundamental del cine moderno, que vuelve a la pantalla en copia restaurada. Las funciones y horarios son los siguientes:

-Jueves 19/2, 18:00 y 22:30 hs.

-Viernes 20/2, 15:30 y 20:30 hs.

-Sábado 21/2, 18:00 y 22:30 hs.

-Domingo 22/2, 15:30 y 20:30 hs.

-Lunes 23/2, 18:00 hs.

-Martes 24/2, 20:30 hs.

-Miércoles 25/2, 18:00 hs.

La agenda completa y la compra de entradas se puede realizar desde el siguiente ENLACE.

