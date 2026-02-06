Córdoba: “No hay nada en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo”

Una multitudinaria movilización rechazó este jueves en Córdoba la Ley de Reforma Laboral que impulsa el gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei, y reclamó a los gobernadores que no traicionen a los trabajadores a cambio de migajas. La marcha que finalizó con un acto frente a la Casa de Gobierno de la Provincia, paralizó el centro de Córdoba Capital desde media mañana, cuando empezaron a concentrarse las delegaciones de los distintos sindicatos en sus respectivas sedes. En el documento leído durante la manifestación, los gremios aseguraron que “no hay nada en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo”.

La protesta organizada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) a nivel nacional y la CGT Regional, la CGT Córdoba, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma en Córdoba, fue la primera demostración de fuerza frente a la iniciativa oficial. El próximo martes 10 de febrero, habrá una movilización similar en Rosario, y el 11 en Buenos Aires, frente al Congreso Nacional. Ese día, está previsto que el gobierno intente sancionar el proyecto en el Senado.

El FreSu está integrado por la UOM (Metalúrgicos), ATE, la Federación Aceitera (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Gráficos, Ceramistas, Visitadores Médicos, APA, SOMU, CONADU, Fesprosa, Músicos, Molineros y Luz y Fuerza Mar del Plata, entre otros.

Para este viernes, a las 11, está prevista una reunión del Consejo Directivo de la CGT nacional. En el encuentro que se desarrollará en el edificio de la calle Azopardo, se producirá el cruce entre los “duros” y los “dialoguistas” para definir el posicionamiento de los trabajadores frente al gobierno de Milei respecto de la reforma laboral. Todo indica que la mayor parte de la central obrera tendrá que dar un paso adelante y enfrentar la iniciativa oficialista frente a la falta de respuestas institucionales que han tenido hasta el momento del gobierno nacional. Tampoco han podido sumar apoyos significativos del arco político moderado ni de los empresarios. Fuentes sindicales apuntan que, en este contexto, la central obrera podría llamar a una movilización nacional o un plan de lucha con medidas incrementales.

Los gremios plantean en un documento titulado “No al pacto contra las y los trabajadores”, la responsabilidad del Gobierno nacional, pero también a los gobernadores, por la posible sanción de la reforma laboral. El escrito lleva las firmas de más de 60 gremios y señala que la discusión legislativa se centra en la “entrega derechos históricos a cambio de migajas y compromete el futuro del trabajo en la Argentina”.

Apunta el texto, que fue leído por Leticia Medina (ADIUC) y Mariana Mandakovic (Prensa), que la “ley impulsada por la Casa Rosada favorece a los grandes grupos concentrados de la economía, la producción y la tenencia de las tierras productivas”.

Precisa que “no hay ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo. Por el contrario, responde a un modelo económico que necesita salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical para avanzar en el desguace y privatización de las empresas públicas y el desmantelamiento del entramado productivo”.

En declaraciones previa al acto, durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la UOM, el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, Daniel Yofra, expresó que “(el gobernador Martín) Llaryora y sus legisladores tienen que entender que es una ley en contra de los trabajadores que la armaron los patrones por beneficio de ellos y que no va a cambiar absolutamente nada, porque acá hay un problema económico, por eso no hay trabajo, por eso las industrias se funden”, expresó.

“Los gobernadores se cierran a discutir con los trabajadores y con ello se están pegando un tiro en los pies, porque es una ley que va a destruir las economías regionales”, señaló a su turno Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. “En estos dos años de gobierno fueron 278.000 los trabajadores formales despedidos y se cerraron 21.000 empresas. Todos los días cierran 30 empresas y se despiden trabajadores por centenares”, agregó.

El secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar dijo también que “los gobernadores son unos cagones, su cobardía nos está llevando puestos. Le temen y se subordinan a un gobierno que quiere exterminarlos. Después de Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro tenemos que ir por esos peronistas con peluca que empezaron a aparecer. Todas las provincias están quebradas por culpa del modelo económico de Javier Milei, pero resulta que los gobernadores piensan que se van a salvar entregando los derechos de los trabajadores. Se trata de una iniciativa que no sólo va contra los trabajadores, sino contra toda la Argentina. Una modificación parcial de este proyecto o su posterior judicialización si resulta aprobado no sirve de nada. Se tiene que caer completa. Son la AEA (Asociación Empresaria Argentina) y la UIA (Unión Industrial Argentina), o nosotros. No hay termino medio”.

En tanto, Hugo Yasky, secretario General de la CTA de los Trabajadores, expresó que “la reforma laboral es para poner de rodillas a los trabajadores. Es para darle a las patronales todo el poder para someter a quienes todos los días ponen el cuerpo para trabajar y generar la riqueza. Por eso hay que ser consecuente con la historia del peronismo. Esto lo decimos con todas las letras: No se puede bancar esta reforma, no se puede a espaldas de los trabajadores darles los votos para que esto, que es la Ley Banelco Nro. 2 salga adelante”.

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, señaló que “es mentira que los trabajadores no quieran luchar porque en Córdoba hay una muestra de dignidad y compromiso en las calles” y afirmó que “sabemos muy bien que la CGT está en contra de la reforma, aunque podamos tener matices. Tenemos muy en claro que esto se resuelve en la calle, esto se resuelve con disputa, esto se resuelve con lucha”.

Denunció luego que “el salario mínimo hoy no alcanza para vivir dignamente; nos quieren empujar a tener dos o tres trabajos, a que los pibes trabajen cada vez más jóvenes y a que los jubilados sigan trabajando para llegar a fin de mes” y por último, llamó al gobierno provincial a no traicionar la historia de la Provincia: “Señor Llaryora, si manda a sus legisladores a votar esta ley, va a pagar el costo político de no poder caminar por las calles de Córdoba”.

QUÉ DICE LA REFORMA LABORAL

La reforma laboral que plantea el gobierno libertario es regresiva y favorable a los empresarios e intenta reducir derechos laborales y el salario indirecto -salud y beneficios sociales-; a la par que trata de eliminar la capacidad de negociación de los sindicatos al intentar llevar las negociaciones a nivel de empresa y sepultar la histórica organización por ramas de actividad.

Entre otros items, el proyecto oficialista busca imponer bancos de horas para pagar menos horas extras; salarios negociados por empresa y no por sector -lo que lleva los mismos a la baja y con desigualdades marcadas entre empresas grandes y pequeñas-; vacaciones fraccionadas por semana; abaratar los despidos y permitir el pago en hasta 12 cuotas; desfinanciar los sistemas jubilatorios y de salud con disminución de aportes; dejar sin protección a las madres trabajadoras -por ejemplo, la jornada reducida para lactancia-; y licuar los posibles reclamos contra relaciones de dependencia encubiertas -tercerización-.

MÁS INFORMACIÓN

VER Calentando motores: La protesta nacional contra la reforma laboral empieza con un acto en Córdoba

VER Córdoba: Furlán, Aguiar, Godoy, Yasky y Yofra participarán de la movilización y el acto contra la reforma laboral.

VER Reforma Laboral: Bullrich formalizó pedido de sesión para el 11 de febrero y aseguró que “hay acuerdo en el 95%”.

VER Plan de lucha nacional en Córdoba: Las CGT y las CTA convocaron a movilizarse y a un acto contra la reforma laboral.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.