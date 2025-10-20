Córdoba: Natalia De la Sota dijo que su padre “no hubiera apoyado a Milei”

Conéctate con nosotros

La candidata a diputada nacional, Natalia de la Sota, visitó Monte del Rosario, en el marco de la campaña electoral para los comicios legislativos del próximo 26 de octubre.

La diputada nacional y candidata a la reelección, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) dijo este lunes en Monte del Rosario, un pequeño paraje en del Departamento Río Primero, que “(el ex gobernador) José Manuel de la Sota nos marca el camino. Él jamás hubiera apoyado una sola política de Javier Milei ni se hubiera subido a una alianza con (Mauricio) Macri para sostener a este gobierno nacional, que le hace mucho daño a Córdoba y a los cordobeses”.

Las declaraciones fueron dirigidas a Juan Schiarretti, ex gobernador y candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, y al gobernador Martín Llaryora.

De la Sota estuvo en Monte del Rosario, paraje de apenas algo más de medio centenar de habitantes que forma parte del antiguo Camino Real que atravesaba la provincia hacia el norte del país. Allí visitó la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, con 153 años de historia. Lo hizo en el marco de la campaña electoral para los comicios legislativos nacionales del próximo 26 de octubre.

Durante la actividad, los vecinos recordaron que el exgobernador De la Sota había sido el último candidato que los había visitado en campaña, en 1999.

La hija del ex mandatario cordobés viene realizando una campaña donde busca fidelizar el voto peronista clásico. El pasado 17 de octubre afirmó que “la lealtad es con nuestras raíces, con las familias trabajadoras y con cada argentino que sueña con una vida digna. El peronismo nos recuerda que la política solo tiene sentido si se transforma en justicia social y en esperanza colectiva”.

