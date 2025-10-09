Conéctate con nosotros

Córdoba: Multitudinaria caravana en defensa de la educación pública y contra la privatización de las centrales nucleares

Publicado

Los docentes cordobeses realizaron este miércoles una caravana en defensa de la educación pública.

Una multitudinaria caravana en defensa de la educación pública y contra la privatización de las centrales nucleares se realizó este miércoles en Córdoba Capital. Participaron docentes, jubilados, organizaciones sociales y centrales obreras, y gremios docentes y universitarios.

Roberto Cristalli, secretario General de la UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba), dijo que “esta caravana es un hecho histórico y un hito de la lucha docente. Estamos en un momento bisagra en la Argentina. El 26 de octubre no es cualquier día. Es el día en que se puede consolidar un proyecto nacional de ajuste que persigue la desaparición de la escuela pública, de las jubilaciones y del régimen especial docente”.

La protesta, previa al paro nacional docente del próximo martes 14 de octubre, se realizó en el marco de la jornada nacional de lucha y visibilización “La escuela enseña y construye esperanza”, lanzada por CTERA.

Más de 900 vehículos partieron desde las inmediaciones del predio “La Agustina” en la variante Juárez Celman y recorrieron la Circunvalación hasta la explanada del Estadio Mario Alberto Kempes, en donde se realizó el acto central.

En tanto, Ilda Bustos (Gráficos y CGT Córdoba), y Gerardo Bernardi, secretario General del Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados), expresaron su apoyo a la lucha docente y al reclamo por un mayor financiamiento educativo. 

Cristalli, en tanto, agregó que “tenemos que exigirle a los diputados, senadores y gobernadores que no consoliden este proyecto, sino que promuevan un proyecto que recupere la ley de financiamiento educativo y el rol del Estado como garante del derecho social a la educación”.

Por último, en referencia al rol de los docentes, agregó que “vamos a seguir poniendo el cuerpo en las escuelas, y también en las calles, porque entendemos que formamos ciudadanos y generamos vínculos que dan sentido y aglutinan a la comunidad”.

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LAS CENTRALES NUCLEARES

El secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF), Máximo Brizuela, leyó un documento en rechazo a la privatización de las centrales nucleares que impulsa el gobierno nacional del presidente Javier Milei y en defensa del patrimonio energético nacional.

Trabajadores de Luz y Fuerza se movilizaron en defensa del patrimonio energético que se realizó este miércoles en Córdoba.

