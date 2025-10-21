Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: Milei realiza este martes una caminata en la Capital provincial

Publicado

Javier Milei con el primer candidato a diputado nacional por Córdoba de LLA, Gonzalo Roca, en su anterior visita a Córdoba. (Foto: Prensa / Archivo).

El presidente Javier Milei abrirá este martes a las 17.30, la última semana de campaña con una visita a la provincia de Córdoba, como parte de una agenda de viajes al interior para intentar reforzar la performance libertaria en las elecciones legislativas del domingo próximo.

El primer punto de su gira será Córdoba, donde se mostrará con el candidato a diputado Gonzalo Roca, un empresario que forma parte del espacio libertario cordobés que lidera el actual diputado nacional, Gabriel Bornoroni, referenciado en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Turismo

La caminata partirá desde la intersección de la calle San Lorenzo y la esquina Ituzaingó de la capital provincial, según anunció La Libertad Avanza (LLA) en sus redes sociales.

El jueves, en tanto, LLA dará por concluido el período proselitista en en la ciudad de Rosario, donde se busca apuntalar al sello en una provincia clave en la que se vaticina un “empate técnico” con la lista de Fuerza Patria que integran Caren Tepp y Agustín Rossi.

Epec

En el último día antes del inicio de la veda electoral, Milei protagonizará un acto en Parque España, a orillas del Río Paraná, a las 19, donde pronunciará su discurso final rumbo a los comicios del domingo próximo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Columnistas

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Columnistas

Presentan proyecto de ley para liberar las fumigaciones en todo el país

Las poblaciones de pequeños pueblos y ciudades de las zonas agrícolas argentinas registran un notable cambio en la morbilidad y en la mortalidad (en...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Carro afirmó que la reforma laboral que propone Milei generará “más precarización y desempleo”

El diputado nacional y candidato a la reelección Pablo Carro (Fuerza Patria) dijo que “jamás las reformas laborales generaron empleo, sólo terminaron en mayor...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Presentaron el libro sobre el caso Mackentor en la Legislatura Histórica

El libro “Mackentor (Crónica de un saqueo). Los oscuros negocios de Supercemento, Franco Macri y el Estado”, escrito por el periodista Fabián García y...

Hace 6 días

Noticias

Polémica: El Gobierno nacional le cobró a Bahía Blanca $17 millones por cada puente colocado después del trágico temporal

En una decisión que generó una fuerte polémica, el Gobierno Nacional le exigió al municipio de Bahía Blanca el pago de una suma “millonaria”...

Hace 5 días