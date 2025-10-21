Córdoba: Milei realiza este martes una caminata en la Capital provincial

El presidente Javier Milei abrirá este martes a las 17.30, la última semana de campaña con una visita a la provincia de Córdoba, como parte de una agenda de viajes al interior para intentar reforzar la performance libertaria en las elecciones legislativas del domingo próximo.

El primer punto de su gira será Córdoba, donde se mostrará con el candidato a diputado Gonzalo Roca, un empresario que forma parte del espacio libertario cordobés que lidera el actual diputado nacional, Gabriel Bornoroni, referenciado en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La caminata partirá desde la intersección de la calle San Lorenzo y la esquina Ituzaingó de la capital provincial, según anunció La Libertad Avanza (LLA) en sus redes sociales.

El jueves, en tanto, LLA dará por concluido el período proselitista en en la ciudad de Rosario, donde se busca apuntalar al sello en una provincia clave en la que se vaticina un “empate técnico” con la lista de Fuerza Patria que integran Caren Tepp y Agustín Rossi.

En el último día antes del inicio de la veda electoral, Milei protagonizará un acto en Parque España, a orillas del Río Paraná, a las 19, donde pronunciará su discurso final rumbo a los comicios del domingo próximo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

