Córdoba: Milei pidió “seguir aguantando” y “no ir hacia la esclavitud populista”

El presidente Javier Milei junto a Karina Milei y el candidato a diputado nacional por Córdoba, Gonzalo Roca. (Foto: Prensa).

El presidente Javier Milei encabezó este martes una caravana en el barrio de Nueva Córdoba, en Córdoba Capital, a cinco días de las elecciones legislativas nacionales del domingo. Subido a la caja de una camioneta y con un megáfono planteó que “debemos seguir avanzando con las ideas de la libertad y el progreso. Si queremos seguir bajando la pobreza y ser un ejemplo en el mundo, tenemos que continuar por este camino. Si no, volveremos a la esclavitud populista del kirchnerismo. Lo que les pido es que sigan aguantando, porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

Por su parte, Gonzalo Roca destacó el compromiso de los cordobeses con las ideas de la libertad y sostuvo que Córdoba siempre fue el corazón productivo del país y hoy vuelve a ser el motor del cambio.

Rodeado por militantes libertarios, el mandatario dio un mensaje con un megáfono sobre la parte trasera de una camioneta, junto a la presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei y Roca.

Debajo del vehículo, la diputada oficialista Lilia Lemoine se fotografió con varios seguidores del jefe de Estado, mientras que también estuvo el referente libertario de Córdoba, el diputado nacional Gabriel Bornoroni.

En las inmediaciones se movilizó también un grupo de manifestantes de partidos de izquierda para protestar contra la presencia del mandatario, pero quedaron detrás de una valla que los separó de los militantes mileístas y no se registraron incidentes, a diferencia de lo sucedido en anteriores recorridas de campaña del mandatario.

“Yo nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar de la noche a la mañana cien años de populismo, les pido que nos acompañen porque vamos en la dirección correcta. La inflación hoy es del 30 y para mitad del año que viene habrá desparecido; terminamos con los piquetes; tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia, estamos exterminando la inseguridad”, planteó en su breve mensaje.

Recordó además que Córdoba fue la provincia que más lo ayudó en el balotaje de 2023 “para ganarle a (Sergio) Massa”. “No aflojen, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, cerró sus palabras el Presidente con su habitual frase de esta campaña.

Tras sus palabras, Milei se quedó un rato más sobre la camioneta, saludando y firmado gorras y remeras violetas que le acercaron los militantes que lograron llegar a los más cerca del vehículo.

Este jueves, el Presidente encabezará la última de estas caravanas en la ciudad santafesina de Rosario, en lo que será el cierre de campaña de LLA de cara a la votación del domingo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

