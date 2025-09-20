Córdoba: Milei esquivó las denuncias de corrupción atacando al periodista que las realizó

El presidente Javier Milei no pudo con su genio. Terminó atacando en Córdoba a Jorge Rial (aunque no lo nombró), el periodista que reveló los audios de Diego Spagnuolo en los que se destapa una supuesta red de corrupción en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Cabe recordar que, en los audios, Spagnuolo aseguró que las terminales del supuesto pago de coimas eran la secretaria General de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei, y su segundo y operador político del oficialismo, Eduardo “Lule” Menem. Este viernes, en un acto para relanzar la campaña electoral libertaria para los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre, defendió a su hermana y dijo que “no paran desde el Congreso de torpedear los logros de esta gestión, nuestra política fiscal. Y recurren a operetas, mentiras, calumnias y difamaciones, pero tengo claro que los argentinos no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”.

Según había trascendido de las usinas libertarias, la campaña iba a dejar de ser personalizada para ingresar en el terreno de los conceptos. Es decir, se terminaban las acusaciones del tipo del “enano soviético” por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y se ingresaba en definiciones temáticas, como las reformas desregulatorias o el superávit fiscal. Sin embargo, Milei decidió poner ese esquema en suspenso a la hora de defender a su hermana y, además de a Rial, chicaneó al peronismo, apuntando contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quién endilgó “afanarse la plata de Vialidad Nacional”. Por ahora, al menos, la estrategia del oficialismo nacional es negar todo, atacar al “mensajero”, y apelar a que las denuncias son un invento y una operación para desprestigiar al gobierno. La foto del escenario, con Karina y Martín Menem, indica que la decisión es correr para adelante.

En un acto que volvió a mostrar, como en anteriores oportunidades, que el presidente tiene votos en Córdoba, pero no reúne demasiada concurrencia en sus mítines políticos, aseguró que “el partido del Estado se asustó porque vio como progresaban los argentinos y se dieron cuenta de que no había lugar para los vagos y los corruptos liderados por la chorra de la tobillera”, en referencia a CFK.

“Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de los audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras que ellos tienen a una condenada por afanar la plata de Vialidad Nacional”, continuó Milei ante la ovación de sus seguidores.

Y agregó: “Quizás que cuando hacen el número tres con la mano son las tres causas que le faltan (tener sentencia) Los Sauces Hotesur, Memorándum con Irán y la de los cuadernos, el choreo mas grande de la historia de la humanidad”.

Después cambió de eje y lanzó un mensaje de arenga a la militancia tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires y en medio de la inestabilidad económica de los últimos días. “No nos podemos permitir quedarnos a mitad de camino, fracasar de vuelta. Nunca más permitan que la salida de Argentina sea Ezeiza. La Argentina próspera es liberal. Estamos a mitad de camino y les pido que no aflojen porque esta vez el esfuerzo vale la pena. No nos podemos resignar, nosotros somos la fuerza de la esperanza, les pido que no flaqueen, a no aflojar. Claro que se puede, vamos carajo”.

Por otro lado, se cruzó con el gobernador y candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, Juan Schiaretti: “Escuchaba el otro día a un ex gobernador que proponía en campaña aumentar el gasto público 7 puntos del PBI. La solución es deuda o emisión monetaria, ¿qué quiere? financiar 7 puntos con IVA y llevarlo al 42%. Nos quieren cagar de hambre y que seamos esclavos. Tampoco queremos las regulaciones que son quioscos de los políticos ni que nos rompan la cabeza a impuestos. No queremos inflación y no queremos el modelo de despedir a nuestros hijos en Ezeiza”.

Schiaretti le respondió un rato después a través de la Red X, asegurando que “el Presidente mintió una vez más descaradamente a los cordobeses, seguramente porque le incomoda que nuestra provincia haya sido ejemplo de prosperidad, manteniendo el equilibrio fiscal, garantizando la inserción social y ejecutando las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo”.

Sobre el escenario acompañaron al mandatario, el primer candidato a diputado nacional por Córdoba de LLA, Gonzalo Roca, Karina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero presidencial y legislador electo de CABA, Manuel Adorni.