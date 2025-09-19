Córdoba: El presidente intenta relanzar la campaña electoral para los comicios de octubre desde el Parque Sarmiento

El presidente ultraderechista Javier Milei desembarcará este viernes en Córdoba, donde dará un discurso en la Bolsa de Comercio local y luego encabezará un acto de campaña con los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 26 de octubre. Milei llega a la provincia en medio del escándalo por las denuncias de corrupción en la ANDIS, que apuntan contra su hermana Karina y el operador político, Eduardo “Lule” Menem; condicionado por una corrida cambiaria y una importante crisis económica; y luego de la dura derrota en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre. Las actividades en Córdoba buscarán relanzar, desde el terreno político, al oficialismo nacional.

Se espera que el Presidente llegue acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Milei concurrirá a las 12 al Auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba, entidad que hará un acto para conmemorar su aniversario número 125 y donde hará una disertación a modo de cierre.

El Presidente ya había estado en la Bolsa de Comercio cordobesa en diciembre del año pasado, cuando se había inaugurado el nuevo edificio de la institución en avenida La Voz del Interior 8.851.

Por la tarde, a partir de las 18:00, el mandatario se trasladará al mirador del Coniferal, en el Parque Sarmiento de la capital provincial, para compartir con los candidatos cordobeses su primer acto de campaña con vistas a los comcios legislativos de octubre.

Bajo los lemas “La Libertad Avanza o Argentina retrocede” y “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena”, el mandatario se mostrará con Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional por Córdoba del partido libertario, y otros postulantes de esa nómina. También estarán presentes el presidente del bloque de diputados libertarios, el cordobés Gabriel Bornoroni, y el senador Luis Juez. También estarán en el acto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

EL MENSAJE ELECTORAL

Milei se mostró este jueves como virtual “jefe de campaña” de La Libertad Avanza (LLA) e impartió a los candidatos de todas las provincias el nuevo mensaje electoral, que apuesta a “valorar el esfuerzo de los argentinos” con vista a los comicios del próximo 26 de octubre.

Desde la Quinta de Olivos, el mandatario decidió hacer uso de la palabra para “ordenar” la comunicación ante los candidatos y principales voceros de la elección, en lo que configuró la primera de las dos reuniones de la jornada.

Para la tarea, Milei inició con un exhaustivo detalle de lo que considera como los “principales hitos de la gestión”, no sin explicar antes el estado de situación en el que dice haber recibido al país en diciembre de 2023.

Desde el atril ubicado del microteatro de la residencia presidencial, el mandatario anunció la línea con la que aspira a interpelar el voto para revertir el resultado de los comicios bonaerenses.

“Luego bajó un mensaje de campaña contundente: valorar el esfuerzo de los argentinos e invitarlos a defenderlo para que valga la pena”, reveló uno de los participantes del intercambio a la Agencia Noticias Argentinas.

Tras su exposición, se abrió una instancia de preguntas que Milei respondió con la colaboración del asesor Santiago Caputo, a cargo de los equipos de estrategia comunicacional; del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también tomó la palabra; y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tendrá un rol central en la campaña.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, la reunión, en la que solo se sirvieron bebidas, se extendió poco más de dos horas y media y contó con un alto porcentaje de candidatos de las listas en cada provincia, entre los que destacaron Luis Petri; Bullrich; Sergio “Tronco” Figliuolo; Sebastián Pareja; Diego Santilli, Alejandro Finocchiario y Pilar Ramírez, quien podría adoptar un rol fundamental en la campaña.

También fueron de la partida dirigentes como Cristian Ritondo, Martín Menem y Lisandro Catalán, y los ocho cabeza de lista de las elecciones bonaerenses.

La invitación se extendió además a personalidades que se encargarán de dar la pelea discursiva en las redes y los principales medios de comunicación. Entre las llamativas asistencias se anotaron el chef Dante Liporace, el cineasta Diego Recalde y los tuiteros libertarios Mariano Pérez, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, además de la referente militante Rocío Gómez.

La titular de LLA, Karina Milei, oficiará de jefa de campaña y contará con el auxilio de Santiago Caputo al frente de la coordinación de la estrategia y de Pilar Ramírez en la coordinación política, a cargo del contacto con los encargados de instrumentar la campaña en las 24 provincias.

Otro de los cambios significativos en la estrategia que se utilizó en septiembre, a raíz de la abultada derrota por 13 puntos que aventajó a Fuerza Patria, se centra en la necesidad de evitar personificar a los adversarios políticos.

Al respecto, una importante fuente en diálogo con esta agencia sintetizó: “Nada de ‘enano soviético’, ni de putear, ni hablar del kirchnerismo como si hubiese quedado en el pasado. Hay que hablar de inflación, la inseguridad, y delimitarse con todo el mal que han hecho en el pasado”.

La modificación llega de la mano con la variación en el slogan de campaña: atrás quedó la polémica frase “Kirchnerismo Nunca Más”, con la tipografía de la Conadep y diseñada por Santiago Caputo, que fue reemplazada por “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, sugerencia del cineasta presidencial Santiago Oria.

Además de Karina Milei, integraron la nómina de presentes Santiago Caputo y su equipo, y los armadores Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.