Córdoba: Masiva marcha de trabajadores del sector público contra el aumento de los aportes jubilatorios

Una masiva marcha de trabajadores estatales contra el aumento de los aportes jubilatorios de los trabajadores del sector público, que impulsa el gobierno provincial para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, conmocionó a Córdoba Capital hasta pasado el mediodía y paralizó el funcionamiento de las dependencias oficiales. Actualmente, los trabajadores activos ya aportan de sus salarios entre un 16 (docentes, empleados públicos) y un 22 por ciento (municipales, energía eléctrica, y bancarios, entre otros).

La protesta culminó con un acto frente a la Legislatura Unicameral, en el que se expresaron el secretario General de la UEPC (Docentes), Roberto Cristalli; la secretaria general de Gráficos y co-secretaria general de la CGT Córdoba, Ilda Bustos; el secretario general de La Bancaria, Ezequiel Morcillo; el secretario general de Judiciales y co-secretario general de la CGT Córdoba, Federico Corteletti y el secretario general del SUOEM (Municipales), Rubén Daniele.

El líder de los municipales fue enfático en su discurso frente a los manifestantes para cuestionar el argumento oficial: “No caigamos en la trampa: No hay déficit. No se conocen los números, pero ¿qué dicen ellos? ¿Cuánto es? Setecientos mil millones, ochocientos mil millones… Y ¿cuánto mierda da la rebaja impositiva que están aprobando ahora (a sectores productivos en el marco del Presupuesto 2026)? Novecientos mil millones”.

Luego insistió en una línea que sostiene desde el inicio de este conflictoque “si todos los trabajadores del Estado Provincial y los municipios que están en negro empezaran a aportar a la caja no hace falta ni de que sigamos hablando porque habría superávit inmediatamente en la Caja de Jubilaciones”.

Señaló también que “estamos pidiendo lo que nos corresponde” y aseguró que “soy de los que creen que hay que tener claro la justicia del reclamo, y dónde estamos parados”.

En otro tramo de su participación, Daniele calificó a los dirigentes del oficialismo que impulsan esta iniciativa de “basuras de mierda” y justificó su afirmación diciendo que “me sale de la indignación que me produce que hablan por la radio, anunciándonos a los cuatro vientos que hay un proyecto nuevo que lleva a meter el 8% de descuento (extra) de nuestros salarios. Qué pasó que nos llevan a más del 30% de descuento a cada trabajador, a cada hogar”.

También advirtió que “esta lucha va a continuar. No importa que se acaben las clases viernes, no importa que se vengan las fiestas, no importa que se vengan las vacaciones, no habrá tregua. Sin prisa, pero sin pausa vamos a ir definiendo cuáles son las mejores acciones de protesta que vamos a hacer”.

Por su parte, el secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, denunció que “nos quisieron dividir y acá estamos todos los estatales juntos. Está claro que nuestra respuesta es contundente: las y los trabajadores estatales no somos responsables del déficit de la Caja de Jubilaciones”.

En este sentido, Cristalli dijo que “hay que redoblar los esfuerzos para que la Nación cumpla con la ley y envíe los fondos para la Caja. Los que dicen que nos apoyan en la Legislatura, que vayan al Congreso y reclamen lo que es de Córdoba”. Además, recordó que los gremios estatales continúan exigiendo el 82% móvil y la eliminación del diferimiento en el pago a los jubilados.

En relación al proyecto para aumentar los aportes al APROSS, Cristalli afirmó “los trabajadores activos no podemos soportar más descuentos. Que no nos metan más la mano en el bolsillo”.

Finalmente, el secretario General de AGEPJ, Federico Cortelleti, dijo que “la deuda nacional con la Caja de Jubilaciones de Córdoba es insostenible. Hoy esta admitida en la Justicia y en una instancia de mediación. A lo largo de la historia democrática, ningún gobierno nacional dejó de transferir fondos. Lo que ocurre hoy es gravísimo: se retiene financiamiento a 13 cajas provinciales como parte del ajuste bajo el rótulo de “déficit cero”. Por eso todos los gremios aportantes reclamamos en unidad frente a la Nación para que salde la deuda con la Caja de Jubilaciones. Recordemos algo crucial: Córdoba resignó recursos a favor de ANSES para armonizar su sistema previsional. Por eso, la transferencia nacional no es un gesto político ni un favor: es una obligación legal”.

QUÉ RECLAMAN LOS GREMIOS ESTATALES

-La devolución de los aportes extraordinarios impuestos unilateralmente por la provincia en diciembre del 2023 a todos los aportantes a la Caja de Jubilaciones.

-La eliminación del diferimiento jubilatorio y del gravamen al doble beneficio previsional (art. 58 ley 10.694).

-La reapertura de la Caja de Jubilaciones que hoy está cerrada.

-La eliminación efectiva del art.63 del proyecto de modificaciones al código tributario Provincial, que faculta al Poder Ejecutivo el incremento de aportes personales jubilatorios en un 4% más.

EL ESCENARIO

La pulseada tiene de fondo el corset que impone el programa económico neoliberal del gobierno nacional y la decisión de la Casa Rosada de ahogar financieramente a los estados provinciales, con la suspensión de la obra pública, la eliminación de los envíos de ATN y fondos específicos como el del FONID (Fondo de Incentivo Docente) y los subsidios al transporte público, y el no cumplimiento con el envío de recursos de ANSES para financiar las trece cajas provinciales de jubilados que no fueron traspasadas a Nación, entre ellas la de Córdoba.

