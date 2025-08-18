Córdoba: Más de tres mil personas desalojadas en fiestas clandestinas

Durante el fin de semana se realizaron múltiples operativos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, con el resultado de siete fiestas clandestinas desarticuladas y más de 3.000 personas desalojadas, muchas de ellas menores de edad. Los procedimientos se desarrollaron en los barrios de Villa Belgrano, Acosta, Ampliación Rosedal, Ampliación Kennedy, Villa Revol, Centro, además de otro punto en Colón y Río Bamba.

La información fue dada a conocer por la Municipalidad de Córdoba. Cabe destacar que en varios procedimientos, los inspectores y funcionarios fueron víctimas de agresiones con piedras y botellas, aunque no se registraron heridos durante los procedimientos.

En Villa Belgrano, en Jacobo Joule 6320, se clausuró un domicilio donde se desarrollaba una fiesta con más de 550 personas, en su mayoría menores. Se constató cobro de entradas sin control de documentación, expendio de alcohol a adolescentes y graves faltas de seguridad como ausencia de matafuegos, cables eléctricos expuestos y ausencia de salidas de emergencia.

En barrio Acosta, en el Centro Vecinal de calle Soto 1057, se desalojó un evento con cerca de 1.000 personas. Otra fiesta ilegal se registró en Ampliación Kennedy, sobre calle Rimini 389, donde había alrededor de 300 menores, algunos de tan solo 10 años.

En Ampliación Rosedal, en la sede del Club Atlético All Boys, se desarticuló otra clandestina con más de 150 asistentes, mientras que se evitaron eventos similares en Villa Revol (Bragados y Barrientos) y en barrio Centro (Rivadavia 371).

Finalmente, en el cruce de Colón y Río Bamba, se emplazó a los responsables de una concentración masiva que impedía la circulación en la vía pública.

En todos los casos se labraron actas de clausura por falta de habilitación, venta de alcohol a menores y ausencia de medidas mínimas de seguridad, faltas que se encuadran en el artículo 92 bis de la Ordenanza 12.348 de la Municipalidad de Córdoba, que regula los espectáculos públicos y eventos masivos en la ciudad. La presencia de adolescentes en condiciones de riesgo agravó las sanciones.

La información oficial resalta que la Municipalidad de Córdoba ratifica “la decisión política de combatir las fiestas clandestinas, proteger a los vecinos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, priorizando la seguridad de los adolescentes y el derecho de la comunidad a convivir sin riesgos”.

DÓNDE DENUNCIAR

Las personas que quieran realizar una denuncia sobre un establecimiento o actividad que funcione sin habilitación y represente un riesgo para las personas, pueden hacerlo las 24 horas al 103 o al 911. También pueden hacerlo al correo electrónico [email protected] o en forma presencial, de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, en la sede del Ente Municipal de Fiscalización y Control, ubicado en avenida Colón 3551.

