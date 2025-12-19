Córdoba: Más de 1,6 millones de hectáreas bajo “vigilancia aérea preventiva” por el riesgo extremo de incendios

En el marco de una jornada marcada por temperaturas extremas en todo el territorio provincial y ante el elevado riesgo de incendios forestales, la Dirección Provincial de Aeronáutica, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, puso en marcha desde la mañana de este viernes un operativo de patrullaje aéreo preventivo.

La acción tuvo como objetivo reforzar la detección temprana de posibles focos ígneos y sostener una vigilancia activa en las zonas de mayor peligrosidad ambiental.

El operativo se dividió en dos misiones aéreas. La primera se desarrolló durante la mañana, con la participación de dos aviones hidrantes que sobrevolaron más de 1.000.000 de hectáreas en áreas del valle de Paravachasca y el valle de Calamuchita.

La segunda operación se llevó a cabo a primera hora de la siesta, con una aeronave anfibia, que patrulló otras 610.000 hectáreas correspondientes al valle de Punilla y a Sierras Chicas.

La información destaca que “durante este segundo patrullaje preventivo, en la zona centro-norte de la provincia, se detectó una columna de humo en cercanías de la localidad de Cruz del Eje. El foco ígneo se desarrollaba en un olivar y, ante la ausencia de personal de bomberos en el lugar y la posible presencia de civiles, se resolvió no intervenir de manera directa”.

Agrega que “se enviaron las coordenadas al Plan Provincial de Manejo del Fuego y minutos más tarde, un convoy de medios terrestres arribó a la zona para iniciar las tareas de control y combate del incendio”.

