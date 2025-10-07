Conéctate con nosotros

Córdoba: Keegan reclamó que “los vínculos de Espert con una persona acusada de narcotráfico sean investigados por la Justicia”

Publicado

Alfredo Keegan, candidato a diputado nacional. (Foto: Prensa / Archivo).

El candidato a diputado nacional, Alfredo Keegan (APEC, Acción para el Cambio, Córdoba), afirmó este lunes que “los vínculos del diputado nacional (y ahora candidato apartado, José Luis Espert) con una persona acusada de narcotrafico (Fred Machado) deben ser urgentemente investigados y aclarados por la justicia”.

“Desde Acción para el Cambio solicitamos una investigación judicial exhaustiva. No podemos permitir siquiera la sospecha de que en el gobierno haya personas vinculadas al Narcotrafico. Tememos que Argentina se transforme en un narco estado”, afirmó el candidato desarrollista.

Keegan dijo, a través de un comunicado de prensa, que “las contradicciones en el relato de Espert terminaron por acorralarlo y lo dejaron desautorizado tanto a él como al propio presidente Javier Milei que lo respaldaba”.

Señaló, además, que “no alcanza con la renuncia a la candidatura y ahora a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto, el cuerpo debe tomar las medidas correspondientes por estar Espert inhabilitado moralmente”.

Por otro lado, Keegan reclamó que al gobierno nacional que aclare “otra serie de cuestiones que resuenan gravísimas”. Entre ellas, se destacan las siguientes: ¿Por qué el Presidente Milei y Fred Machado tienen en común al abogado Francisco Oneto?; Qué tienen para decir sobre las declaraciones de Gastón Alberdi, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, quien sostiene que Javier Milei le confesó que asesoraba a narcos; y cuál es el vínculo de la candidata a senadora Libertaria en Rio Negro, Lorena Villaverde con el primo y mano derecha de Machado, Claudio Cicarelli”.

Por último, expresó que “le recordamos al Presidente Javier Milei que no es un emperador, que en nuestro país existe la división de poderes y no puede arrogarse funciones que competen al poder judicial”.

José Luis Espert y Javier Milei. (Foto: Gentileza / Archivo).

