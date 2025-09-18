Conéctate con nosotros

Córdoba: Los libertarios, una diputada alineada con Bullrich y un radical con peluca entre los cinco cordobeses que apoyaron los vetos

Publicado

La diputada nacional, Laura Rodríguez Machado (Pro), en la sesión de Diputados. La legisladora cordobesa apoyó los vetos presidenciales al financiamiento universitario y el Garrahan. (Foto: Prensa).

Doce de los dieciocho diputados nacionales por Córdoba se expresaron contra los vetos del presidente ultraderechista, Javier Milei, a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica. En tanto, cinco lo hicieron a favor y una legisladora libertaria, María Belén Avico estuvo ausente. Ahora, ambas iniciativas deberán ser consideradas por el Senado de la Nación.

Los que apoyaron los dos vetos fueron los siguientes diputados:

-Gabriel Bornoroni (LLA).

-María Celeste Ponce (LLA).

-María Cecilia Ibáñez (MID).

-Luis Picat (Radicales con Peluca).

-Laura Rodríguez Machado (Pro, del sector de Patricia Bullrich, e integrante de la alianza con La Libertad Avanza para los comicios nacionales del 26 de octubre).

En tanto, los que rechazaron los vetos presidenciales fueron los siguientes:

-Oscar Agost Carreño (Pro, Encuentro Federal).

-Luis Baldassi (Pro, Ciudadanos).

-Gabriela Brouwer de Koning (UCR).

-Rodrigo De Loredo (UCR).

-Soledad Carrizo (UCR).

-Gabriela Estévez (Unión por la Patria).

-Pablo Carro (Unión por la Patria).

-Juan Brügge (Provincias Unidas, Encuentro Federal).

-Ignacio García Aresca (Provincia Unidas, Encuentro Federal).

-Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas, Encuentro Federal).

-Alejandra Torres (Provincias Unidas, Encuentro Federal).

-Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba, Encuentro Federal).

QUÉ DIJERON

Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba): “Desde siempre he defendido a la universidad pública, gratuita y de calidad. Porque la educación es el camino que iguala, libera y garantiza un futuro mejor. Hoy acompaño a quienes marchan en su defensa. Rechazo el veto presidencial y trabajo para impedir el ajuste al sistema universitario que propone el presupuesto 2026 presentado por Milei. Defender hoy a las universidades, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y no docentes, a nuestros científicos e investigadores es proteger nuestro futuro y nuestra soberanía”.

Soledad Carrizo (UCR): “En el camino del progreso nacional, es esencial apoyar la educación pública universitaria. Mi posición sobre el Financiamiento Universitario parte de mi sincera convicción política y nunca de un aprovechamiento de la coyuntura como lamentablemente puede verse en el recinto legislativo y en las gobernaciones de varias provincias”.

Rodrigo De Loredo (UCR): “Ninguna provincia podría sostener un establecimiento de semejante nivel como el hospital Garrahan. (…) El mercado y la sociedad saben que es necesario el equilibrio de las cuentas, pero no es necesario sacrificar a los niños. (…) Lo que hace el Gobierno es una sobreactuada demostración de robustez fiscal. Comparto el duro camino del ajuste fiscal pero la sociedad empieza a pensar que ya es demasiado y mucha gente puede prestarle el oído al canto de sirena del peronismo de que con impuestos y emisión de billetes se puede resolver”.

“El bloque de la UCR va a apoyar a las universidades nacionales como lo hace desde hace dos años. (…) El problema es que ya pasaron dos años y el gobierno no ha propuesto ninguna reforma. ¿Alguien ha iniciado un expediente para encaminar algunas de las reformas? Nadie. La única propuesta es un ajuste a las universidades, que supera al promedio del ajuste de todo el sector público”.

Pablo Carro (Unión por la Patria): “Con amplia mayoría logramos rechazar los vetos de Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica. Hoy triunfó la educación, la salud y el futuro de la Argentina”.

MÁS INFORMACIÓN

VER Córdoba: Una multitud de miles de personas marchó en apoyo a la universidad pública.

VER La Marcha Federal y los jubilados confluyeron en el Congreso para acompañar el rechazo a los vetos de Milei.

VER Diputados: Qué dice la Ley de Emergencia Pediátrica.

VER Diputados: Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario.

VER Aplastante derrota del gobierno: Diputados rechazó los vetos al financiamiento universitario y al Garrahan.

