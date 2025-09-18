Córdoba: Los libertarios, una diputada alineada con Bullrich y un radical con peluca entre los cinco cordobeses que apoyaron los vetos

Doce de los dieciocho diputados nacionales por Córdoba se expresaron contra los vetos del presidente ultraderechista, Javier Milei, a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica. En tanto, cinco lo hicieron a favor y una legisladora libertaria, María Belén Avico estuvo ausente. Ahora, ambas iniciativas deberán ser consideradas por el Senado de la Nación.

Los que apoyaron los dos vetos fueron los siguientes diputados:

-Gabriel Bornoroni (LLA).

-María Celeste Ponce (LLA).

-María Cecilia Ibáñez (MID).

-Luis Picat (Radicales con Peluca).

-Laura Rodríguez Machado (Pro, del sector de Patricia Bullrich, e integrante de la alianza con La Libertad Avanza para los comicios nacionales del 26 de octubre).

En tanto, los que rechazaron los vetos presidenciales fueron los siguientes:

-Oscar Agost Carreño (Pro, Encuentro Federal).

-Luis Baldassi (Pro, Ciudadanos).

-Gabriela Brouwer de Koning (UCR).

-Rodrigo De Loredo (UCR).

-Soledad Carrizo (UCR).

-Gabriela Estévez (Unión por la Patria).

-Pablo Carro (Unión por la Patria).

-Juan Brügge (Provincias Unidas, Encuentro Federal).

-Ignacio García Aresca (Provincia Unidas, Encuentro Federal).

-Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas, Encuentro Federal).

-Alejandra Torres (Provincias Unidas, Encuentro Federal).

-Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba, Encuentro Federal).

QUÉ DIJERON

Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba): “Desde siempre he defendido a la universidad pública, gratuita y de calidad. Porque la educación es el camino que iguala, libera y garantiza un futuro mejor. Hoy acompaño a quienes marchan en su defensa. Rechazo el veto presidencial y trabajo para impedir el ajuste al sistema universitario que propone el presupuesto 2026 presentado por Milei. Defender hoy a las universidades, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y no docentes, a nuestros científicos e investigadores es proteger nuestro futuro y nuestra soberanía”.

Soledad Carrizo (UCR): “En el camino del progreso nacional, es esencial apoyar la educación pública universitaria. Mi posición sobre el Financiamiento Universitario parte de mi sincera convicción política y nunca de un aprovechamiento de la coyuntura como lamentablemente puede verse en el recinto legislativo y en las gobernaciones de varias provincias”.

Rodrigo De Loredo (UCR): “Ninguna provincia podría sostener un establecimiento de semejante nivel como el hospital Garrahan. (…) El mercado y la sociedad saben que es necesario el equilibrio de las cuentas, pero no es necesario sacrificar a los niños. (…) Lo que hace el Gobierno es una sobreactuada demostración de robustez fiscal. Comparto el duro camino del ajuste fiscal pero la sociedad empieza a pensar que ya es demasiado y mucha gente puede prestarle el oído al canto de sirena del peronismo de que con impuestos y emisión de billetes se puede resolver”.

“El bloque de la UCR va a apoyar a las universidades nacionales como lo hace desde hace dos años. (…) El problema es que ya pasaron dos años y el gobierno no ha propuesto ninguna reforma. ¿Alguien ha iniciado un expediente para encaminar algunas de las reformas? Nadie. La única propuesta es un ajuste a las universidades, que supera al promedio del ajuste de todo el sector público”.

Pablo Carro (Unión por la Patria): “Con amplia mayoría logramos rechazar los vetos de Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica. Hoy triunfó la educación, la salud y el futuro de la Argentina”.

