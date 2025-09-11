Conéctate con nosotros

Córdoba: Los libertarios harán campaña en la Rural de Río Cuarto

Gabriel Bornoroni junto a candidatos de LLA en Córdoba. (Foto: Prensa / Archivo).

Los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) harán campaña en la Expo Rural Río Cuarto 2025, en el mismo día que los gobernadores y candidatos de Provincias unidas. Junto con el diputado nacional Gabriel Bornoroni estarán presentes Gonzalo Roca, Laura Soldano y Laura Rodríguez Machado, que llevarán adelante este viernes 12 y sábado 13 de septiembre una agenda de actividades en la ciudad de Río Cuarto, “corazón productivo de la provincia y motor agropecuario del país”, según afirman en un comunicado de prensa.

El viernes, Bornoroni y Roca visitarán las empresas Biogeneradora Centro S.A. y Geli-Ar. Luego compartirán un almuerzo en el restaurante del predio de la Sociedad Rural, participarán de una reunión con autoridades de la Mesa de Enlace y recorrerán stands en la Expo Rural de Río Cuarto. Al cierre de la jornada, encabezarán un acto de lanzamiento del comando de campaña en un salón céntrico de la ciudad.

El sábado, junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, el senador Luis Juez y los diputados Luis Picat, Rodríguez Machado y Bornoroni, participarán de un desayuno con las autoridades de la Sociedad Rural. Posteriormente serán parte del acto inaugural de la Expo y del tradicional ágape. Más tarde, se desarrollará un encuentro con productores para intercambiar miradas sobre la realidad del sector.

“Río Cuarto es el corazón productivo de Córdoba y el motor del país. Estar presentes en la Expo Rural es acompañar a quienes todos los días sostienen la economía real”, señaló Bornoroni en la previa de la actividad.

