Córdoba: Los estatales se movilizan a la Legislatura en rechazo al incremento de aportes a la Caja de Jubilaciones

Los gremios del sector público se movilizarán este miércoles 17 de diciembre a la Legislatura Unicameral para protestar contra el incremento de aportes a la Caja de Jubilaciones que impulsa el gobierno provincial para hacer frente al déficit del sistema previsional cordobés. El punto de partida será desde Colón y Cañada, a las 11 de la mañana.

La convocatoria de todas las organizaciones es a partir de las 10 de la mañana en sus respectivas sedes gremiales, para luego dirigirse hasta el edificio de la Legislatura, contiguo al centro cívico provincial. Varios de los sindicatos realizarán paros de actividades para garantizar la participación de sus afiliados, como los empleados judiciales, que en Córdoba Capital iniciarán la medida de fuerza a las 9:30. La medida de protesta paralizará todo el centro de la ciudad dado que la veintena de gremios que convocan se desplazarán desde distintos puntos.

El punto de conflicto es la decisión del Ejecutivo Provincial de impulsar el artículo 63 del proyecto de modificación del Código Tributario Provincial, que faculta al Poder Ejecutivo provincial a incrementar el aporte jubilatorio de los trabajadores públicos en un 4%. La medida es rechazada de plano por los sindicatos y los trabajadores estatales, a la par que demandan del gobernador Martín Llaryora mayor convicción y dureza en el reclamo de los recursos que Nación adeuda a la Provincia para cubrir el déficit mensual de la Caja de Jubilaciones. Actualmente, los trabajadores activos aportan de sus salarios entre un 16 (docentes, empleados públicos) y un 22 por ciento (municipales, energía eléctrica, y bancarios, entre otros).

Por ejemplo, la convocatoria del SUOEM (Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales) es en defensa de los salarios, para que no sufran mayores descuentos, por la defensa de los recursos de Córdoba que el presidente Javier Milei no envía, y contra la “precarización laboral en el ámbito estatal, lo que incluye inexistencia de aportes jubilatorios y salarios en negro”.

La semana anterior, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP); Sindicato de Empleados Legislativos (SELC); Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC); ACEC (Casinos); Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM); Unión Obrera Gráfica de Córdoba; ADEME; Luz y Fuerza Regional; Luz y Fuerza Córdoba; Luz y Fuerza Río Cuarto; Sindicato Vial Córdoba (SIVIALCO); Músicos; Unión del Personal Superior (UPS); Judiciales; Federación de Municipales; AMET; APSE; Bancaria (Córdoba); Bancaria (Río Cuarto); Bancaria (Villa María); Bancaria (Marcos Juárez); Bancaria (San Francisco); y SADOP (Docentes privados), dieron a conocer un documento, donde afirman que “no avalamos ningún avance regresivo ni medidas que, bajo la apariencia de sostenibilidad previsional, recaigan exclusivamente sobre los aportantes activos, desconociendo principios de equidad, solidaridad y progresividad”.

Dicen también que “los empleados estatales y aportantes a la caja de jubilaciones y Pensiones ya hicimos el esfuerzo con más aportes y consecuente pérdida del poder adquisitivo de los salarios desde que asumió el gobierno provincial. También nuestras jubiladas, jubilados y pensionados ya vienen sufriendo sucesivas emergencias y recortes. De ninguna manera permitiremos nuevos descuentos ni rebajas salariales”.

En otro capítulo del documento, los gremios estatales afirman que “el Gobierno Nacional lleva adelante un proyecto político de destrucción del Estado. Claramente ha tomado medidas contra la salud pública, la educación, el trabajo, la obra pública, las jubilaciones y los sistemas de seguridad social, entre varias cuestiones de relevancia para nuestro país y para el pueblo. Por eso las y los estatales de Córdoba decimos: ¡Que el déficit Cero de la Nación no lo paguemos las y los trabajadores activos y jubilados!”.

Agregan que “los gremios aportantes a la Caja hemos manifestado y sostenemos el apoyo al reclamo judicial y político por parte de la provincia de los fondos que la Nación adeuda y se niega hasta el momento a contribuir para el sostenimiento de los sistemas previsionales de las trece provincias que mantienen sus Cajas previsionales locales. Recordemos algo crucial: Córdoba resignó recursos a favor de ANSES para armonizar su sistema previsional. Por eso, la transferencia nacional (de recursos) no es un gesto político ni un favor: es una obligación legal”.

VER Diciembre caliente: Si el gobierno provincial insiste con el aumento del descuento jubilatorio, los estatales se movilizarán el miércoles.

La pulseada tiene de fondo el corset que impone el programa económico neoliberal del gobierno nacional y la decisión de la Casa Rosada de ahogar financieramente a los estados provinciales, con la suspensión de la obra pública, la eliminación de los envíos de ATN y fondos específicos como el del FONID (Fondo de Incentivo Docente) y los subsidios al transporte público, y el no cumplimiento con el envío de recursos de ANSES para financiar las trece cajas provinciales de jubilados que no fueron traspasadas a Nación, entre ellas la de Córdoba.

